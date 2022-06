Ukraina, już po wybuchu wojny, złożyła wniosek o rozpoczęcie procedury wejścia kraju do UE. Na czerwcowym szczycie Unii Europejskiej zapaść ma decyzja na temat przyznania temu państwu statusu państwa-kandydata do UE. Obiekcje wobec przyznania Ukrainie takiego statusu mają zgłaszać co najmniej trzy europejskie państwa.



- Najlepsze, co możemy zaoferować, to europejska jedność - mówi Costa w rozmowie z "FT".



Premier Portugalii ostrzega, że podziały w UE "będą prezentem dla prezydenta Rosji, Władimira Putina" - dodaje portugalski premier.

- Skupiam się na uzyskaniu w czasie następnego posiedzenia Rady Europejskiej jasnego zobowiązania o pilnej pomocy i budowie długofalowej platformy wsparcia odbudowy Ukrainy - zapowiada Costa.



- To mój priorytet. Najważniejsze nie są prawne debaty o Ukrainie, ale praktyczne dostawy - przekonuje.

Costa podkreśla, że nie jest przeciwnikiem przyznania Ukrainie statusu państwa-kandydata do UE, ale jego priorytetem jest "natychmiastowe wsparcie" dla Ukrainy. Dlatego - jak dodaje - jest przeciwny otwieraniu w tym momencie ciągnących się latami negocjacji poprzedzającymi formalne wstąpienie Ukrainy do UE.



- Istnieje ogromne ryzyko zbudowania fałszywych oczekiwań, które zmienią się w gorzkie rozczarowanie. Mniej prawnych debat, więcej praktycznych rozwiązań - apeluje Costa.