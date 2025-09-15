Były niezależny kandydat na prezydenta w wyborach 2024 r. Borys Nadieżdin z kolei stworzył Sztab Kandydatów, organizację, która miała pomagać niezależnym kandydatom startować w wyborach lokalnych. Na 46 tys. osób walczących o miejsca w radach różnych szczebli udało się Sztabowi doprowadzić do rejestracji... dwóch. Już po głosowaniu głównemu ekspertowi sztabu zagrożono odebraniem rosyjskiego obywatelstwa.

„W wyborach przestali startować ludzie przypadkowi, a tylko ci, którzy wcześniej uzyskali zgodę” – pisze w internecie rosyjski politolog Aleksander Kyniew. Tych, których nie chciał Kreml, odsiano za pomocą skomplikowanego mechanizmu zgłaszania i rejestrowania kandydatów.

Władimir Putin Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

– Cały czas trwa efekt konsolidacji wokół sztandaru i wszyscy kandydaci popierani przez głowę państwa mają przewagę i zwyciężają w pierwszej turze – wyjaśniał to w języku propagandy prokremlowski analityk Paweł Danilin.

Inni jednak widzą narastającą apatię, zarówno wyborców, jak i osób, które mogłyby kandydować na szczeblu lokalnym. – Głównym problemem rosyjskich wyborów jest ograniczenie konkurencji i stworzenie takich warunków, że nikt (spoza partii władzy – red.) nie chce w nich startować – mówił ekspert w „Nowej Gaziecie”.

Gubernatorzy startujący w wyborach nie mieli realnych przeciwników, a rządząca Jedna Rosja nie miała konkurentów. „W obecnych warunkach władza nie jest zainteresowana polityzacją wyborców (autor ma prawdopodobnie na myśli zwykłą aktywizację wyborców – red.). Polityzacja to miecz obosieczny. Jeśli ludzie upolitycznią się, to mogą zacząć zadawać pytania o różne sprawy, socjalne i inne. Apatia jest najlepszym przyjacielem władzy” – pisze Kyniew. Dlatego też na przykład wszyscy spośród 46 tys. kandydatów do różnych lokalnych rad (nie mówiąc już o gubernatorach) w swych kampaniach wyborczych popierali wojnę z Ukrainą.