Największe w historii fałszerstwo. Jak wygrał Władimir Putin

Szukszyn oszacował na podstawie wyników z dwóch regionów Rosji, że zaniżono wyniki trzeciego, najmłodszego i najmniej znanego konkurenta Putina, lidera niewielkiej partii Nowi Ludzie Władisława Dankowa. Oficjalnie przypisano mu 3,8 proc. głosów, gdy w rzeczywistości mógł otrzymać nawet 11 proc.

Cudowne rozmnożenie wyborców

Cuda działy się nie tylko z wynikami Putina i jego konkurentów, ale i z frekwencją na wyborach. Dziennikarze portalu Ważnyje Istorii zauważyli, że w ponad 6,5 tys. komisji wyborczych liczba głosujących chwilami przewyższała 100 osób na godzinę (ponad jeden wyborca na minutę). Najbardziej tłoczno było w jednej z komisji w Kraju Krasnodarskim, gdzie miało głosować 700 osób na godzinę (ponad 11 na minutę).

- Wydaje mi się, że gubernatorzy, regionalne władze i regionalne komisje wyborcze dostały wskaźniki z Kremla: jaka powinna być frekwencja i ile głosów na Putina. Pod nieobecność żywych wyborców zaczęli energicznie wypełniać karty do głosowania – uznając, że nie mają już czego się obawiać. W normalnej sytuacji wszystko to doprowadziłoby do serii śledztw i procesów sądów, no i anulowania wyborów – mówi Martynow.