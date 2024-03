Władimir Putin wygrał wybory prezydenckie. Po zwycięstwie mówił m.in. o III wojnie światowej

- Niestety co się stało, to się stało. Ale to się zdarza. Nic nie można z tym zrobić. Takie jest życie — dodał.



Jednocześnie Putin mówił, że w Rosji w więzieniach umierają też inni więźniowie. - Czy to nie zdarzało się w USA? Zdarzało się, więcej niż raz — stwierdził odpowiadając na pytanie amerykańskiego dziennikarza o śmierć opozycjonisty.



Putin mówił też, że „kilka dni przed śmiercią” usłyszał o propozycji, by wymienić Nawalnego na „pewne osoby siedzące w więzieniach w krajach Zachodu”.



Jak dodał propozycję przedstawiły mu „pewne osoby” nie będące przedstawicielami administracji. - Możecie wierzyć mi, lub nie, ale osoba, która mi o tym mówiła, nie skończyła jeszcze zdania, a ja powiedziałem „zgadzam się” - dodał Putin. Jak dodał warunkiem pod jakim chciał zgodzić się na wymianę Nawalnego było to, by opozycjonista nie wrócił już nigdy do Rosji.



Władimir Putin o planach wobec Ukrainy. Mówi o „strefie sanitarnej”

W kontekście wojny na Ukrainie Putin mówił, że nie wyklucza konieczności stworzenia „strefy sanitarnej” na Ukrainie, którą trudno byłoby sforsować ukraińskiej armii i zachodniej broni.