Czytaj więcej Polityka Putin wygrał wybory prezydenckie. Po zwycięstwie mówił m.in. o III wojnie światowej Władimir Putin, po wygraniu w I turze wyborów prezydenckich w Rosji, które odbywały się w dniach 15-17 marca, w czasie konferencji prasowej mówił m.in. o perspektywie pełnowymiarowej wojny Rosji z NATO.

Wybory prezydenckie w Rosji przeprowadzono m.in. w okupowanych częściach Ukrainy, aneksji których społeczność międzynarodowa nie uznała. Chodzi o zajętą przez Rosjan część obwodu donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego oraz Krym.



Do udziału w wyborach nie dopuszczono żadnego realnego konkurenta Putina — kontrkandydaci startujący w wyborach nie krytykowali prezydenta Rosji, ani wojny, jaką wywołał on na Ukrainie. Sprzeciwiający się wojnie kandydat, Boris Nadieżdin, nie został dopuszczony do startu w wyborach prezydenckich.



Sondaż: 60 proc. badanych z wyższym wykształceniem nie chce uznania wyniku wyborów prezydenckich w Rosji

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy — ich zdaniem — Zachód powinien uznać wyniki wyborów prezydenckich w Rosji.



„Tak” odpowiedziało 12 proc. badanych.



Odpowiedzi „nie” udzieliło 57,1 proc. respondentów.