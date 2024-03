Piszą w prasie, że Patryk Jaki poczuł krew. Można by zapytać bezczelnie: czyją? Można by, gdyby lepsza nie wydawała się inna metafora. Oto europoseł SP uwierzył, że nosi w plecaku buławę marszałkowską. Najwyraźniej jest przekonany, że to już moment, kiedy wypada po nią sięgnąć i przygrzać nią komuś w zęby.