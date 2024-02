Borys Nadieżdin może zakłócić „wybory” Putina

Prawdopodobnie przez to Nadieżdin znalazł się na celowniku naczelnego propagandysty Kremla. – Nie chodzi o Borysa. Jest nieszczęsnym człowiekiem, moim rówieśnikiem. Postanowił na starość zarobić pieniądze, ma dużą rodzinę i musi wszystkich karmić. Szkoda go, dureń, nie zrozumiał, że doprowadzono go nie do wyborów prezydenckich, a do artykułu (karnego – red.) dotyczącego zdrady państwa – mówił Władimir Sołowiow w głównej kremlowskiej stacji Rossija 1. Znany prokremlowski „donosiciel” Witalij Borodin zażądał nawet od Prokuratury Generalnej, by uznała Nadieżdina za „agenta zagranicznego”.

Nadieżdin nie jest Putinem

– Wygląda na to, że władze zmieniły zdanie i uznały, że niedopuszczenie go do wyborów opłaca się bardziej niż zarejestrowanie jako kandydata na prezydenta. Nie spodziewano się, że będzie miał takie poparcie społeczeństwa – mówi Gozman. – To poparcie nie jest zasługą Nadieżdina. Chodzi o skumulowane niezadowolenie części społeczeństwa, które w taki sposób się przejawiło – dodaje.

Nadieżdin niegdyś był deputowanym Dumy, doradcą Borysa Niemcowa (zamordowanego w 2015 roku) w czasach jego pracy w rządzie, doradzał też premierowi Siergiejowi Kirijence (obecnie wiceszef administracji Kremla), był wykładowcą akademickim. – Nieistotne, kim jest Borys Nadieżdin i nie jest ważne, dlaczego uczestniczy w wyborach. Ważne jest to, że nie jest Putinem. To możliwość wystąpienia przeciwko dyktatorowi i wywołanej przez niego wojnie – stwierdził ostatnio Chodorkowski.

Czy oddałby Ukrainie Krym i inne okupowane terytoria? Na to pytanie w rozmowie z dziennikarką Ksenią Sobczak (jej ojcu Putin zawdzięcza swoją polityczną karierę) odpowiadał ostrożnie. Mówił o potrzebie przeprowadzenia plebiscytów w tej sprawie na oderwanych od Ukrainy terytoriach. – Jeżeli w jakiejś części ludzie zadecydują, że chcą żyć w Ukrainie, to będę miał nowy problem. Wtedy będę musiał przekonać parlament do zmiany konstytucji – mówi.