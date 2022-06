Amerykański urzędnik podzielił się swoimi przemyśleniami podczas konferencji think tanku Center for the New American Security (CNAS)

- Nadal myślę, że ma plan zajęcia znacznej części Ukrainy, jeśli nie całego kraju - uważa Kahl. - To powiedziawszy, nie sądzę, żeby mógł osiągnąć te cele.

Przedstawiciel Pentagonu powiedział, że Rosjanie "mogą osiągnąć taktyczne sukcesy tu i tam", ale Ukraińcy bronią się twardo.

Kahl stwierdził, że Waszyngton wyczuł, iż od chwili ataku na Ukrainę w lutym Putin nie zmienił swojego ogólnego celu, ale przebieg inwazji zmusił go zawężenia swoich celów operacyjnych i skoncentrowania się na wschodzie Ukrainy.

Niemniej jednak Kahl przyznał, że Rosja osiągnęła pewne sukcesy w niektórych częściach Ukrainy, zwłaszcza na południu. - Nie są to jednak znaczące, rozległe przełomy w ukraińskiej obronie – powiedział.