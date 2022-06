Ostatni most łączący Siewierodonieck z Lisiczańskiem został zniszczony, co oznacza, że pozostali w mieście cywile są uwięzieni, niemożliwe jest też dostarczenie pomocy humanitarnej do miasta - poinformował Haidai. Obecnie ok. 70 proc. Siewierodoniecka znajduje się pod kontrolą Rosjan.



Ukraina apeluje do zachodnich partnerów o pilne dostarczenie jej ciężkiej broni, aby wspomóc obronę Siewierodoniecka, która - jak przekonuje Kijów - może być kluczowa dla losów bitwy o Donbas i przebiegu wojny.



Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wieczornym wystąpieniu stwierdził, że bitwa o Donbas przejdzie do historii wojskowości jako jedna z najbardziej brutalnych bitew w historii. - Codziennie zwracamy uwagę naszych partnerów na fakt, że tylko wystarczająca ilość nowoczesnej artylerii dla Ukrainy zapewni nam przewagę - podkreślił.

Doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, Mychajło Podolak oświadczył w poniedziałek, że Ukraina potrzebuje 300 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 500 czołgów, 1 000 haubic i 1 000 dronów, by doprowadzić do wyrównania sił w starciu z Rosją.

Tymczasem przedstawiciel prorosyjskich separatystów z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, quasipaństwowego bytu istniejącego w ukraińskim Donbasie, Eduard Basurin oświadczył, że ukraińscy żołnierze są okrążeni w Siewierodoniecku i muszą się poddać lub zginąć.



Rzecznik ukraińskiego Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej, którego żołnierze są w Siewierodoniecku, Damien Magrou porównał sytuację w Siewierodoniecku do Mariupola. Magrou mówił o dużej liczbie ukraińskich obrońców "odciętych od reszty ukraińskich wojsk".