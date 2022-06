Rozpoczęcie 24 lutego rosyjskiej inwazji na Ukrainę sprawiło, że Szwecja i Finlandia dążą do zwiększenia swojego bezpieczeństwa poprzez członkostwo w NATO, kończąc tym samym dziesięciolecia wojskowej neutralności.

Turcja oświadczyła w maju, że ma zastrzeżenia do przystąpienia tych dwóch krajów do sojuszu, oskarżając je o wspieranie bojowników kurdyjskich, czyli Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), którą Ankara uważa za organizację terrorystyczną.

Turcja zarzuca też skandynawskim państwom wstrzymywanie ekstradycji podejrzanych o „terroryzm”, w szczególności zwolenników Fethullaha Gülena, których Ankara oskarża o zorganizowanie próby zamachu stanu w 2016 roku.

Ankara jest zdeterminowana, aby wymóc na Szwecji i Finlandii zmiany w przepisach dotyczących walki z terroryzmem oraz eksportu broni.



Akif Cagatay Kilic, turecki deputowany i przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. oświadczył dziś, że Turcja jest gotowa wstrzymać starania Szwecji i Finlandii o członkostwo w NATO nawet na rok.

- Jest to kwestia żywotnego interesu narodowego i jesteśmy gotowi zapobiec ich członkostwu nawet przez rok, jeśli to konieczne - powiedział turecki polityk. - Turcja jest drugą co do wielkości armią w NATO i dostarcza drony, które pomagają Ukrainie się bronić. Zasługujemy na większy szacunek.

- Co zamierzają zrobić Szwecja i Finlandia? - pytał polityk. - Ukrywają organizacje terrorystyczne, które zabijają mój lud, lekceważą moje granice, stanowią egzystencjalne zagrożenie dla mojego kraju. Jedyne, czego żądamy, to brak wyróżnień. Organizacja terrorystyczna to organizacja terrorystyczna.