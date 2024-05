Moim zdaniem należy poszukiwać rozwiązania, które gwarantowałoby sędziowską niezawisłość, a jednocześnie zapewniało weryfikację sędziego mającego dostęp do informacji na poziomie „poufne” i wyższej w zakresie rękojmi zachowania tajemnicy. Z pewnością tym złotym środkiem nie jest proste rozciągnięcie na sędziów obecnej regulacji ustawy o ochronie informacji niejawnych dotyczącej postępowań sprawdzających, tym bardziej, że spowoduje to znaczne problemy związane ze statusem sędziów i procedurami ich powoływania na stanowisko. Przedstawiam tutaj pewne autorskie postulaty, ponieważ moim zdaniem potrzebujemy nowych rozwiązań prawnych, obejmujących przepisy materialne i proceduralne, a być może również ustrojowe. Materialnie należy określić m.in. relacje dwóch instytucji: rękojmi zachowania tajemnicy informacji niejawnych oraz wymogu nieskazitelnego charakteru, warunkującego możliwość powołania na stanowisko sędziego, a także moment, w którym jest to ustalane. Również ustalenia wymagają konsekwencje cofnięcia sędziemu poświadczenia bezpieczeństwa. Wydaje się, że prowadzeniem postępowań powinien zająć się zupełnie nowy niezależny organ, w którym przewagę głosów nad funkcjonariuszami służb mają wyspecjalizowali i wcześniej zweryfikowani sędziowie. Np. taka komisja mogłaby działać przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Oczywiście rozstrzygnięcia komisji podlegałyby kontroli sądu.

Paweł Litwiński Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek Grupy Ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych. Odp: Zgadzam się Problemem są nie tylko informacje niejawne - sędziowie na co dzień mają dostęp do mnóstwa informacji wrażliwych, czy to w postępowaniach karnych, czy cywilnych. Podstawowym problemem w mojej ocenie jest więc ogólne zwiększenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez sądy - na taką potrzebę wskazują choćby kary nakładane przez Prezesa UODO za naruszenia zasad ochrony danych osobowych w sądach, np. za zagubienie akt (a już czystym horrendum jest wynikające z par. 137 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych prawo referenta do wyniesienia akt poza siedzibę sądu, czyt. do domu). Do ponownego przemyślenia jest także system nadzoru nad sądami w zakresie ochrony danych osobowych - dzisiaj w zakresie związanym z wykonywaniem działalności orzeczniczej ten nadzór sprawują w zakresie działalności sądu rejonowego - prezes sądu okręgowego, okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, co powoduje, że ten nadzór jest w dużej mierze iluzoryczny.

A co do procedur dopuszczania sędziów do informacji niejawnych - uważam, że po prostu trzeba jakieś wprowadzić. I oczywiście nie idzie tutaj o weryfikowanie sędziów przez służby: nie każdy sędzia musi mieć dostęp do informacji niejawnych, więc po prostu w sytuacji braku dostępu taki sędzia powinien wykonywać inne czynności. Oczywiście w takiej procedurze trzeba zapewnić realny nadzór nad zapadającymi rozstrzygnięciami, najlepiej odbywający się w ramach cywilnej kontroli nad służbami.

Rafał Adamus Radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym Odp: Zgadzam się W powyższym zagadnieniu dostrzegam dwie kwestie, które są dla mnie rozłączne. Czym innym jest dopuszczenie sędziów do informacji niejawnych, a czym innym jest weryfikacja kandydatów na stanowisko sędziego. Nie każdy sędzia będzie miał w swojej pracy orzeczniczej dostęp do informacji niejawnych. Sędziowie którzy będą orzekali w sprawach, których natura nie wymaga dostępu do informacji niejawnych nie muszą być w nadzwyczajny sposób weryfikowani.

Piotr Podgórski Radca prawny Odp: Zdecydowanie się zgadzam Należy zmienić przepisy, umożliwiające sędziom, praktycznie bez żadnej weryfikacji, dostęp do materiałów niejawnych, który obecnie przyznaje im art. 34 ust. 10 pkt 15 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z tym przepisem sędziowie nie muszą przechodzić tzw. postępowania sprawdzającego, zakończonego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba weryfikowana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Oczywiście poddanie sędziów procedurze postępowania sprawdzającego należy bezwzględnie pogodzić z niezawisłością sędziowską, przyznaną na poziomie Konstytucji RP. Sędziego nie może zatem weryfikować funkcjonariusz danych służb. Można to rozwiązać w taki sposób, aby sędziów weryfikowali inni sędziowie. Rozważenia wymaga powołanie innego organu nadzoru nad służbami, który prowadziłby postępowania sprawdzające w stosunku do sędziów. Ciekawym pomysłem jest również wyposażenie Krajowej Rady Sądownictwa w uprawnienia do wydawania poświadczeń bezpieczeństwa dla sędziów, w oparciu o analogiczne procedury, jakie przewidziane zostały w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Tutaj czynności wykonywane byłyby nie przez służby, a pod nadzorem i na zlecenie KRS. W zakresie zapewnienia zachowania tajemnicy służbowej nie są wystarczające również przepisy art. 85 par. 1-4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnym, które statuują jedynie obowiązek zachowania przez sędziego tajemnicy służbowej oraz obowiązek sędziego zapoznania się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i złożenia oświadczenie o znajomości tych przepisów.

Hubert Izdebski Profesor w Uniwersytecie SWPS (Wydział Prawa), wieloletni dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odp: Zgadzam się Obecnie wobec sędziów nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego - i tak powinno pozostać. Celowe i możliwe jest natomiast przeprowadzanie takiego postępowania wobec kandydatów na sędziów, w ramach odpowiednich czynności dokonywanych przez Krajową Radę Sądownictwa (z zastrzeżeniem j.w.), przy czym rozważać można, czy dotyczy to tylko kandydatur z zewnątrz władzy sądowniczej, czy również sędziów chcących awansować w obrębie tej władzy.

Marcin Radwan-Röhrenschef Adwokat Odp: Nie mam zdania To jest dość delikatna kwestia - wymaga stworzenia nowego modelu. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której de facto służby decydowałyby, czy ktoś może być sędzią.

Ireneusz Cezary Kamiński Profesor INP PAN. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, prawie praw człowieka, prawie porównawczym i teorii prawa. W latach 2014-2016 był sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Odp: Zdecydowanie się nie zgadzam Jeżeli nowe rozwiązanie polegałoby na dokonaniu rozróżnienia na sędziów mających i niemających dostępu do informacji niejawnych, byłbym mu zdecydowanie przeciw. Po pierwsze, dokonuje się problematycznego podziału na sędziów "godnych zaufania" i "niegodnych zaufania". Po drugie, i ma to zasadnicze znaczenie, taki podział naruszałby zasadę niezależności sędziów/sądów. Pewna kategoria spraw (wymagająca dostępu do informacji niejawnych) byłaby przekazywania "sprawdzonym sędziom" (poddanym procedurom weryfikacyjnym); tylko spośród nich losowano by sędziów dla danej sprawy. Procedury weryfikacyjne związane z dostępem do informacji niejawnych można dopuścić tylko w pewnym okresie po zmiany systemu politycznego (z "niedemokratycznego" na demokratyczny). Delikatne, chociaż możliwe, byłoby sprawdzanie kandydatów na sędziów, ale musiałoby zostać połączone z gwarancjami/zabezpieczeniami proceduralnymi chroniącymi przez arbitralnością.

Robert Grzeszczak Prawnik, profesor nauk społecznych, profesor zwyczajny, wykładowca, kierownik Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odp: Zgadzam się Dotąd, jak wiadomo już, wobec sędziego nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego (a przewidzianego w ustawie o ochronie informacji niejawnych). Sędzia zapoznaje się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i składa oświadczenie o znajomości tych przepisów.Informacje niejawne mogą być udostępniane sędziemu tylko w zakresie niezbędnym do pełnienia urzędu i wykonywania powierzonych czynności. Dopuszczanie sędziów powinno ulegać weryfikacji co jakiś czas lub ze względy na określoną wagę spraw rozpatrywanych przez sędziego. Czynności tego rodzaju podejmowane powinny być wieloetapowo, tj już wobec kandydatów do urzędu, jak i sędziów. Zdecydowanie ejst tu rola do odegrania przez KRS.

dr Michał Bieniak adwokat Odp: Zgadzam się W przypadku tego zagadnienia odnoszę się do kwestii dostępu do informacji niejawnych. Kwestia weryfikacji kandydatów na stanowisko sędziego, to już zupełnie inny temat.

Grzegorz Gębka doradca podatkowy, właściel kancelarii podatkowej Odp: Zdecydowanie się zgadzam W mojej ocenie można byłoby się skoncentrować na weryfikacji kandydatów na stanowisko sędziego. Nie wyobrażam sobie, aby sędziowie w niezbędnym do ich pracy zakresie nie posiadali dostępu do informacji niejawnych.

