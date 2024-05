Były sędzia Tomasz Szmydt ścigany czerwoną notą Interpolu

Do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej trafiły wszystkie dokumenty dotyczące byłego sędziego Tomasza Szmydta. To oznacza, że może on być już od dziś ścigany czerwoną notą Interpolu - podaje "Radio Zet".