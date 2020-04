Koronawirus z koszty PIT/CIT: jakie ułatwienia dla firm

Przypomnijmy, że biała lista, czyli wykaz podatników VAT, działa od 1 września 2019 r. Miała być prostym narzędziem sprawdzania przedsiębiorców, z którymi współpracujemy. Groźba sankcji za wpłaty na rachunek, którego nie ma w wykazie, np. zakaz rozliczania kwot powyżej 15 tys. zł w kosztach PIT/CIT, spowodowała jednak wiele problemów w relacjach między firmami. Okazało się bowiem, że część przedsiębiorców w ogóle nie znalazła się na liście, a część trafiła na nią, ale bez rachunków. Takie firmy automatycznie stały się podejrzane dla kontrahentów, którzy wstrzymywali płatności. I to już w zeszłym roku, choć sankcje obowiązują od 1 stycznia. Nie pomagały argumenty, że prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne mogą się rozliczać za pomocą prywatnych kont, które nie są wpisywane do wykazu, albo że niektóre firmy w ogóle nie muszą być na liście (dotyczy to podatników zwolnionych z VAT).