W kwietniu pojawiła się informacja, że Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty obywatelowi Polski Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. – Do jego zadań należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka – tłumaczyła prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. – Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, czyli prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełeńskiego - dodała.



Sondaż: 63 proc. osób z wykształceniem wyższym uważa, że Polska nie jest dobrze chroniona przed działaniami rosyjskiego i białoruskiego wywiadu

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy — ich zdaniem - Polska jest dobrze chroniona przed działaniami rosyjskiego i białoruskiego wywiadu.

Na tak zadane pytanie 17,3 proc. badanych odpowiedziało „tak”.



56,5 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „nie”.