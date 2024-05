Materiał powstał we współpracy z Samsung

Nowe technologie mocno wkraczają do kolejnych dziedzin naszego życia. Dzieje się tak nie tylko w pracy, gdzie firmy coraz odważniej sięgają po innowacje, ale rozwiązania ułatwiające życie coraz częściej goszczą także w naszych domach. Do zwiększania komfortu i podnoszenia jakości naszego życia przyczynia się m.in. popularyzacja rozwiązań smart home, które wspiera sztuczna inteligencja (AI).

Rozwiązania te tak płynnie włączają się do naszego życia, że często nawet ich nie zauważamy. Po prostu wtapiają się w nasz dom, który niejako „w tle” staje się coraz wygodniejszy i przytulniejszy.

Dzieje się tak, gdyż pojęcie „Smart Home” wciąż ewoluuje, dopasowując się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Jednak bez wątpienia dziś nie jest to już tylko wizja przyszłości, a realne scenariusze, dzięki którym codzienne życie i domowe obowiązki są łatwiejsze.

Potwierdzają to zresztą dane. W 2023 r. na jednego mieszkańca Polski miało przypadać już około siedmiu urządzeń podłączonych do internetu, a do 2028 r. ich liczba może wzrosnąć nawet do 16 – przewidywali w raporcie „Rynek internetu rzeczy w Polsce” analitycy firmy PMR. Dużą część z nich będą stanowiły takie urządzenia konsumenckie, jak telewizory, czujniki, kamery, smartfony, tablety, pralki czy lodówki.

Jest to efektem tego, że AI, z której korzystamy na co dzień, opiera się na małych, ale potężnych innowacjach, których wielu nigdy nie widzi. Sercem tej rewolucji są wysoko zaawansowane technologie kryjące się w półprzewodnikach i usługach wbudowanych w urządzenia.

Łatwiejsze życie dzięki Samsung AI TV

Jedną z podstawowych funkcji sztucznej inteligencji ma być ułatwianie nam życia. Rozumieją to te firmy, które dostrzegają oczekiwania konsumentów i starają się na nie odpowiadać. Dlatego Samsung aktywnie włącza rozwiązania AI do wszystkich swoich urządzeń, w tym do telewizorów, proponując Samsung AI TV. Technologie AI marki Samsung otwierają przed ludźmi nowe możliwości i umożliwiają lepsze, bardziej komfortowe życie w domu, w biurze i w podróży.

Pierwsze prace w tym kierunku rozpoczęły się już przed dekadą, od uczenia maszynowego. W 2022 roku Samsung poinformował, że w nowe technologie, w tym półprzewodniki, sztuczną inteligencję i biotechnologię, zainwestuje ponad 350 miliardów dolarów.

W 2019 roku do sprzedaży trafił pierwszy telewizor z algorytmami opracowanym w oparciu o uczenie maszynowe. Obecnie w Polsce każdy może już kupić Samsung AI TV. I tak np. w telewizorze Neo QLED Excellence Line zastosowano procesor, który ma już 512 sieci neuronowych – aż ośmiokrotnie więcej niż w 2023 roku!

Telewizor Neo QLED Excellence Line 8K QN900D jest wyposażony w nowy i wydajny procesor NQ8 AI Gen3, który obsługuje szereg innowacyjnych funkcji, takich jak Skalowanie AI 8K Pro i Upłynniacz Ruchu AI Pro, zapewniając najlepszą jak dotąd jakość obrazu. W dodatku telewizory Neo QLED Excellence Line należą do najbezpieczniejszych na świecie. Wykorzystują system Samsung Knox, którego zadaniem jest ochronakodów PIN i haseł . To sprawdzone rozwiązanie, certyfikowane między innymi przez różne agencje rządowe.

Dlaczego bezpieczeństwo jest tak ważne? Dlatego, że dziś telewizor staje się centrum zarządzania domowym Internetem Rzeczy. Tegoroczne telewizory Samsung ze sztuczną inteligencją posiadają wbudowany Hub IoT, dzięki któremu domowy ekosystem inteligentnych urządzeń można zbudować bez wymaganych dotąd dodatkowych modułów zewnętrznych, łączących różne urządzenia. Tym samym telewizor staje się centralnym elementem tego połączonego świata, co uprasza proces dodawania nowych urządzeń i sterowania nimi.

Do zarządzania domowym Internetem Rzeczy wystarczy jedna aplikacja SmartThings. „Rozumie” ona i wspiera popularne standardy łączności w ramach inteligentnego domu (Matter i ZigBee), dzięki czemu smart urządzenia różnych producentów mogą komunikować się między sobą. Lodówka, piekarnik, żarówki, klimatyzator, telewizor, soundbar, kamera, pralka, dzwonek do drzwi, termostat, inteligentne gniazdko i wiele innych – wszystkie te urządzenia można dziś płynnie włączyć do swojego domowego ekosystemu i sterować nimi za pośrednictwem smartfonu. A wszystkie urządzenia integruje np. telewizor Neo QLED Excellence Line QN900D.

Telewizor to jednak ciągle… telewizor

Oczywiście podstawową funkcją telewizora pozostaje możliwość oglądania różnych programów, transmisji sportowych, filmów i seriali w domowym zaciszu o dowolnie wybranej, dogodnej dla nas porze. W połączeniu z faktem, że potwierdzają się przewidywania ekspertów dotyczące tego, że będzie rosła popularność telewizorów dużych – 65-,75- czy 85-calowych – stawia to przed producentami sprzętu poważne wyzwania. Ale oznacza też szansę na wykorzystanie nowych możliwości, jakie dają technologie, w tym AI.

Jednym z największych wyzwań jest fakt, że od początku telewizji powstały olbrzymie ilości filmów, seriali czy programów, produkowanych w bardzo różnej cyfrowej jakości. Na tak dużych ekranach, jakie dziś coraz częściej goszczą w naszych domach, nie będą one wyglądały dobrze, jeśli ich jakość nie zostanie poprawiona.

Stąd z jednej strony wynikła potrzeba wprowadzenie telewizorów o rozdzielczości 8K – po to, aby duży ekran dawał znakomity obraz, a z drugiej – zastosowania innowacyjnych rozwiązań, które pomogą w tym, by choćby materiały z lat 80. osiągnęły jakość zbliżoną do 4 lub 8K. Z pomocą przychodzą tu algorytmy i uczenie maszynowe, a efektem jest upscaling, czyli poprawa jakości obrazu i dźwięku. Takie właśnie możliwości oferuje telewizor Samsung ze sztuczną inteligencją.

Na przykład w modelu Neo QLED Excellence Line QN900D upscaling pozwala na wydobycie detali i kolorów, tak, by wyraźny był zarówno pierwszy, jak też drugi i trzeci plan. Jak to działa? Technologia głębokiego uczenia umożliwia przekształcanie treści SDR na treści w jakości HDR. Algorytm uczy się różnic między standardami i transformuje treści SDR na jakość w stylu HDR, z jaśniejszymi punktami świetlnymi, żywszymi kolorami i wyraźniejszymi szczegółami.

Z kolei w przypadku dźwięku działa Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro – oparta na sztucznej inteligencji technologia ulepszania dźwięku, która analizuje dźwięki tła, klarowność głosu i hałas otoczenia oraz izoluje głosy bohaterów od innych odgłosów tak, aby dialogi były lepiej słyszalne.

Dla spragnionych sportu i newsów

Jak pokazuje praktyka, AI w telewizorach jest szczególnie efektywna w przypadku programów sportowych i wiadomości. Na przykład w modelu Neo QLED Excellence Line QN900D podczas transmisji golfa procesor AI lokalizuje piłkę i podwyższa liczbę klatek na sekundę w tym obszarze, dzięki czemu nawet gdy piłeczka jest w ruchu, jej obraz jest naturalny i wyraźny. Z kolei podczas oglądania wiadomości, litery na paskach nie skaczą w lewo lub w prawo, lecz płyną naturalnie i są dobrze widoczne.

To nie koniec korzyści, jakie przynoszą użytkownikom ulepszenia wykorzystywane w telewizorach z AI. Możliwości sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane nie tylko do tego, by zapewnić optymalne wrażenia podczas oglądania, ale dają także inne, istotne, innowacyjne funkcjonalności. Choćby Obraz Adaptacyjny może zoptymalizować obraz do warunków otoczenia, gdy na przykład pomieszczenie jest zbyt nasłonecznione.

Warto także pamiętać, że funkcje, które może realizować procesor AI w naszym telewizorze, są dostępne w samym urządzeniu, bez wykorzystywania dodatkowych, zewnętrznych sprzętów. Zapewnia to wyższy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa oraz szybsze przetwarzanie danych.

