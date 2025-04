Zysk grupy mBank w pierwszym kwartale 2025 roku sięgnął 706 mln zł – podał bank w środowym raporcie. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej i wyraźnie więcej od oczekiwań rynkowych, które wynosiły średnio 622 mln zł.

Ile pozwów i ugód frankowych w mBanku

Wyniki mBanku w I kwartale br. wciąż były pod presją kosztów kredytów CH. Rezerwy na ryzyko prawne hipotecznych kredytów walutowymi wyniosły 662 mln zł, a łącznie od I kw. 2018 r. to już 17,2 mld zł. Jednocześnie władze banku wskazują, że saga frankowa powoli się kończy i wprost deklarują, że jej koszt po raz ostatni istotnie obciążą wyniki finansowe w 2025 roku.

Ma to wnikać m.in. z faktu, że liczba nowych pozwów frankowych spadła do 771 w I kw. br. z 877 w IV kwartale 2024 roku i 1922 rok wcześniej. Spada również liczba aktualnie toczących się spraw sądowych – do 12 791 na koniec marca br., z 15 996 na koniec grudnia 2024 r.

Za o liczba zawartych ugód w sprawie kredytów CHF wciąż rośnie. Na koniec marca 2025 roku było to 26 079 wobec z 22 902 pod koniec 2024 roku.

Jaki plany mBanku na 2025 r.

Mniejsze kosz frankowe na pewno pomogą mBankowi na poprawę wyników finansowych w 2025 r., choć z drugiej strony negatywnie wpłynąć na nie może oczekiwana obniżka stóp procentowych NBP.