Firmy chcą inwestować w nowe technologie

Rosnące zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw to główne zmartwienie, które spędza sen z powiek u więcej niż czterech na dziesięciu dyrektorów IT. To jednocześnie obszar, w którym podmioty planują w największym stopniu zwiększyć inwestycje. Według badań firmy Experis o takich planach mówi ponad trzy czwarte ankietowanych. Raport „Prognozy CIO na 2025 rok: Kluczowe priorytety dla liderów technologii” nie pozostawia złudzeń: wreszcie biznes dostrzegł potencjał nowych technologii i chce wydawać na ich wdrożenia. Na liście priorytetów są też rozwiązania chmurowe, projekty optymalizacji IT i sztuczna inteligencja.

Na co firmy zwiększą budżet?

Rosnące zagrożenia cybernetyczne to dziś główne zmartwienie ekspertów odpowiadających za IT w przedsiębiorstwach. Ryzyko jest realne, bo globalne straty spowodowane przez internetowych przestępców w ub.r. osiągnęły wartość 9,5 bln dol. Aby uzmysłowić sobie skalę tego zjawiska – gdyby ta kwota odpowiadała produktowi krajowemu brutto jakiegoś państwa, byłaby to trzecia co do wielkości gospodarka świata (po USA i Chinach). Nic dziwnego, że – jak wynika z analiz firmy Experis – aż 41 proc. dyrektorów odpowiedzialnych za technologie teleinformatyczne wskazuje cyberbezpieczeństwo jako priorytet. Dopiero na drugim miejscu wśród wyzwań znajduje się integracja sztucznej inteligencji (19 proc.). Kolejnym obszarem, który budzi niepokój CIO, jest szybko zmieniające się otoczenie cyfrowe. Aż 15 proc. fachowców IT przyznaje, że bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami to problem. Na tej liście są też: zarządzanie ryzykiem i spełnianie wymogów regulacyjnych (9 proc.), utrzymanie ciągłości operacji (7 proc.) oraz odpowiadanie na potrzeby klientów (6 proc.).

Ale kluczem jest cyberbezpieczeństwo. Paweł Łopatka, dyrektor Experis w Polsce, zaznacza, że obecnie to już nie tylko domena IT, ale kluczowy filar odporności biznesowej. Jak wyjaśnia, w dobie powszechnej cyfryzacji każda organizacja, niezależnie od branży, opiera swoją działalność na danych. Jego zdaniem rosnąca liczba ataków, coraz bardziej zaawansowane techniki hakerskie oraz ryzyko utraty reputacji sprawiają, że liderzy IT muszą traktować ten obszar jako absolutny priorytet.

– Jedna luka w systemie może doprowadzić do paraliżu operacyjnego, strat finansowych, a nawet konsekwencji prawnych. Dlatego cyberbezpieczeństwo stało się fundamentem każdej nowoczesnej strategii technologicznej – komentuje Paweł Łopatka.