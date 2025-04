– Myślę, że to jest dobra wiadomość dla wszystkich tych operatorów, którzy budują i udostępniają sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w modelu hurtowym. Członkowie naszej izby coraz częściej decydują się na realizację takich projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Zarabiają w ten sposób więcej, niż sprzedając usługi na sieciach innych operatorów, co było kilka lat temu naszą wielką nadzieją na rozwój – mówi Krzysztof Kacprowicz, przedsiębiorca telekomunikacyjny i prezes Mediakomu, organizacji zrzeszającej operatorów obsługującej w sumie około 250 tys. abonentów i docierających do około 0,5 mln adresów w kraju.

T-Mobile: ceny w białych plamach pójdą w górę. Mediakom: niekoniecznie

Prezes UKE zaproponował ceny maksymalne za dostęp do sieci hurtowników i teoretycznie może się zdarzyć, że usługi poszczególnych firm będą tańsze. Jednak wzrosty cen hurtowych mogą też sprawić, że w górę pójdą także ceny usług detalicznych.

Przekonany jest o tym T-Mobile Polska, operator, który sprzedaje przewodowy internet tylko dzięki infrastrukturze podmiotów trzecich. – Podwyżka cen usług hurtowych, które są kluczowym składnikiem kosztów świadczenia usługi dostępu do internetu, może przełożyć się na podwyższenie cen dla mieszkańców tzw. białych plam – przekazało nam biuro prasowe T-Mobile Polska.

Co do tego, że konsumenci zapłacą za internet więcej, jest przekonany Krzysztof Kacprowicz. – Wątpię, aby to się stało, choć nie jest tajemnicą, że cały rynek liczy na możliwość podnoszenia cen. Pytanie, czy maksymalne ceny wskazane przez UKE faktycznie będą stosowane – mówi Kacprowicz.

Dziomdziora z Nexery: ważna stopa zwrotu

Wojciech Dziomdziora rozwiewa wątpliwości: – Nexera bierze pod uwagę maksymalny poziom cen określonych przez prezesa UKE i będzie obserwować zachowania innych operatorów. Z punktu widzenia Nexery istotne jest, aby czynione inwestycje przynosiły odpowiednią stopę zwrotu i pozwalały na dalszy rozwój infrastruktury szerokopasmowej – wyjaśnia Dziomdziora.

Natomiast Kacprowicz uważa, że małym operatorom będzie trudno podyktować maksymalne ceny. – Myślę, że hurtowe stawki trzeba będzie ustalać na niższych poziomach ze względu na nadal niewielką konkurencję dużych operatorów na sieciach budowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Prawdziwa konkurencja to w moim mniemaniu trzech–czterech operatorów – mówi Krzysztof Kacprowicz.