Chiny szukają sojuszu z Unią Europejską

Po miesiącach napięć Unia Europejska i Chiny mogą wrócić do stołu negocjacyjnego. Pekin proponuje zniesienie sankcji odwetowych wobec europosłów, a w zamian chce przywrócenie zamrożonej kompleksowej umowy inwestycyjnej. UE, pod presją polityki celnej Donalda Trumpa, może szukać alternatywnych kierunków współpracy gospodarczej, a chiński rynek kusi skalą i potencjałem. Czy to początek nowego sojuszu handlowego? Bruksela będzie musiała zrównoważyć korzyści ekonomiczne z wartościami politycznymi i geopolitycznymi ryzykami.

Niewyspanie kosztuje Polskę miliardy

Ponad 40 proc. dorosłych Polaków deklaruje problemy ze snem – wynika z badania UCE Research i ePsycholodzy.pl. Zła jakość snu to nie tylko problem zdrowotny, ale i ekonomiczny. Prof. Anna Baczyńska z ALK wskazuje, że spadek produktywności pracowników przekłada się na spadek PKB. Jak szacuje Michał Murgrabia, prezes ePsycholodzy.pl, koszty gospodarcze niewyspania sięgają nawet 8 miliardów złotych rocznie. W dobie nieustannego pośpiechu i przebodźcowania, regeneracja staje się jednym z filarów efektywnej gospodarki.

Ukraina staje na krawędzi niewypłacalności

Według „Financial Times” Ukraina nie osiągnęła porozumienia z funduszami hedgingowymi w sprawie restrukturyzacji długu na 3 mld dolarów. Wierzyciele domagają się gotówki, a nie konwersji zadłużenia, co zmusza Ukrainę do wypłaty 600 mln dolarów jeszcze w maju. W sytuacji przeciągającej się wojny, niestabilnej pomocy międzynarodowej i napięć z USA, to poważny cios dla ukraińskiej gospodarki. Widmo niewypłacalności może zagrozić dalszemu finansowaniu działań obronnych oraz podstawowych usług publicznych.