AstraZeneca tłumaczy wycofanie z użycia szczepionki „nadwyżką dostępnych aktualnych wersji” szczepionek przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, który wywołał globalną pandemię. W związku z licznymi mutacjami wirusa koncerny farmaceutyczne opracowywały szczepionki wymierzone w nowe, pojawiające się regularnie jego warianty.



AstraZeneca: Nasza szczepionka na COVID-19 uratowała życie 6,5 mln ludzi w pierwszym roku stosowania

W marcu AstraZeneca wystąpiła do UE o cofnięcie zgody na wykorzystywanie szczepionki koncernu na europejskim rynku. 7 maja Europejska Agencja Leków poinformowała, że szczepionka nie jest już dopuszczona do użycia w Europie.



AstraZeneca podkreśla, że wycofuje szczepionkę dlatego, że na rynku jest obecnie cała gama nowszych szczepionek, które są przystosowane do zwalczania nowych wariantów koronawirusa SARS-CoV-2, co doprowadziło do spadku popytu na szczepionkę AstraZeneca. Szczepionka tego koncernu, jedna z pierwszych dopuszczonych do użycia szczepionek przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 nie jest już produkowana.



Czytaj więcej Zdrowie Odszkodowania za nowy NOP po szczepionce na COVID-19. Można składać wnioski Potwierdzenie nowych działań niepożądanych szczepionki przeciw COVID firmy AstraZeneca spowodowało wznowienie przez Rzecznika Praw Pacjenta spraw, w których wcześniej nie mógł przyznać odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

„Według niezależnych szacunków ponad 6,5 mln żyć zostało ocalonych tylko w pierwszym roku użycia (szczepionki)” - głosi komunikat firmy, która dodaje, że dostarczyła różnym krajom świata łącznie ponad 3 mld dawek szczepionki.