Demokracja w wydaniu europejskim nie była w Polsce przedmiotem debaty, jak w innych krajach UE

Pierwsze w historii Polski wybory do PE w 2004 roku były wielkim sukcesem Ligi Polskich Rodzin, która opowiadała się za niewstępowaniem do Wspólnoty. Zdobyła wówczas niemal 16 proc. głosów i wprowadziła dziesięciu europosłów, wyprzedzając PiS, Samoobronę, SLD i Unię Wolności. Z kolei zwolennicy Lecha Wałęsy nie chcą pamiętać, że zaangażował się on w 2009 roku w projekt irlandzkiego przedsiębiorcy Declana Ganleya pod nazwą Libertas Polska, antyunijnej partii, która ostatecznie nie przekroczyła progu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego: PiS na drodze do zwycięstwa

Po ośmiu latach rządów PiS antyeuropejski kurs rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego spowodował skok takich też nastrojów społecznych, podsycanych skutecznie przez dawne władze TVP. A to, przy problemach koalicji 15 października, może w czerwcu wynieść PiS do zwycięstwa przy jednocześnie dobrym wyniku Konfederacji.

Szczególnie że exodus członków rządu i parlamentarzystów do Parlamentu Europejskiego jest co najmniej niesmaczny. W październiku wszyscy oni zostali posłami i posłankami na Sejm, umawiając się z wyborczyniami i wyborcami, że będą reprezentować ich przy ul. Wiejskiej i dbać o ich interesy, składając niekiedy solenne obietnice, czego to tam nie załatwią. I kilka miesięcy później tę obietnicę łamią? A gdy do PE wybierają się ministrowie i wiceministrowie, to jakby wprost przyznawali, że służba dla państwa jest mniej atrakcyjna niż ogromna pensja na Zachodzie. Jak to świadczy o naszym państwie?

Od Donalda Tuska i wszystkich sił proeuropejskich należy wymagać więcej

A już zapowiedzi polityków PO, że w Brukseli nadal będą ścigać polityków PiS, są tak żałosne, że chyba tylko twitterowi silni razem wierzą jeszcze w ten przekaz. To wszystko zniechęca nie tylko do wzięcia udziału w wyborach, które z pewnością okażą się frekwencyjną klapą, ale przede wszystkim podważa zaufanie do europejskiego projektu.