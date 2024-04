Jerzy Buzek i Leszek Miller kończą karierę w PE. Część ministrów zamieni parlament na europarlament. Z rządu odchodzą m.in. Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński, Borys Budka. Platforma Obywatelska wymienia i odmładza swoją delegację europejską.

Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, podał się do dymisja zaraz po zatwierdzeniu list PO do europarlamentu. Będzie „jedynką” Koalicji Obywatelskiej z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Nie wiadomo, kto zastąpi Sienkiewicza. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus chciała stanąć na czele resortu, ale mało prawdopodobne, żeby do tego doszło, gdyż z rozdzielnika koalicyjnego kultura przypada Koalicji Obywatelskiej. Wkrótce do dymisji podadzą się kolejni ministrowie.

Na listach nie ma wielu obecnych europsłów, którzy startowali w 2019 r. ze wspólnej listy Koalicji Europejskiej, czyli koalicji PO–PSL–SLD–.N Zieloni, takich jak Marek Belka, Leszek Miller, Jerzy Buzek, Jan Olbrycht czy Bogusław Liberadzki.

Platforma stawia na swoich i młodych. Na liście znajdzie się jednak lewicowy deputowany Łukasz Kohut, który będzie kandydował z trzeciego miejsca śląskiej listy. Jej lokomotywą będzie Borys Budka, dotychczasowy minister aktywów państwowych, a z nim Mirosława Nykiel, a dalej Krystyna Szumilas.