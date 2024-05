W środę nad projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa pracuję senatorowie. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że do projektu swoją opinię przedstawiła Komisja Wenecka.



Jak zaznaczono w komunikacie, nie badała ona kwestii, czy jest konieczna nowelizacja ustawy o KRS, bowiem zostało to już wcześniej wyraźnie stwierdzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Komisja badała przede wszystkim w jakim stopniu środki wybrane przez polskie władze do tej zmiany przepisów są zgodne z europejskimi standardami praworządności.

„Zdaniem Komisji reforma będzie chronić niezależność sądownictwa i jest zgodna ze standardami europejskimi oraz ma na celu naprawienie sposobu powoływania obecnej KRS – by był zgodny z wyrokami ETPC. Kontynuacja obecnej sytuacji jest szkodliwa dla reputacji sądownictwa w Polsce. Udział nieprawidłowo wybranych członków KRS w podejmowaniu przez Radę decyzji może skutkować dalszym naruszaniem praw człowieka. Choć przedterminowe zakończenie kadencji KRS w 2017 r. było krytykowane przez Komisję Wenecką i ETPC, to Komisja uznaje, że takie działanie ze względu na szczególne okoliczności w Polsce – jest teraz uzasadnione i zgodne ze standardami europejskimi" - czytamy na stronie MS.



Komisja Wenecka zwróciła uwagę, że „wykluczenie neo-sędziów z możliwości kandydowania do KRS, pomija ich indywidualną ocenę”. Jak wyjaśniono, sędziowie nominowani po raz pierwszy po odbyciu aplikacji sędziowskiej, zostaliby pozbawieni możliwości kandydowania do KRS, mimo że nie mieli innej możliwości rozpoczęcia pracy w wymiarze sprawiedliwości. W związku z tym KW zaleca ponowne rozważenie wymogów dla sędziów, którzy chcą startować w wyborach do KRS.