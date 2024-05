Pierwsza — realizuje postulat Państwowej Komisji Wyborczej, aby w ustawie znalazł się zapis, że kandydatury do KRS umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

Druga — wprowadza zapis, że karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią urzędową sądu albo sądów.

Trzecia poprawka dotyczy zawartości protokołu głosowania: powinien on zawierać informację o liczbie sędziów uprawnionych do głosowania i liczbie wydanych kart do głosowania.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Obywatele mają wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tak uważa obecna KRS Obywatele mają wybierać 15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt przygotowany przez KRS jest już w Kancelarii Sejmu. Tymczasem w piątek ma być głosowany projekt zmian w KRS przygotowany przez rząd.

Wybory i kandydaci do KRS: problem „neo-sędziów”

Komisje senackie nie zmieniły przepisu, który był najbardziej kontrowersyjny. Chodzi o przepis, wedle którego prawo do kandydowania na członka KRS nie będzie przysługiwać tzw. „neo-sędziom”, którzy zostali powołani po zmianie przepisów dotyczących KRS w 2017 roku. To rozwiązanie jest dla Prezydenta nie do przyjęcia, gdyż różnicuje sędziów, których on powołał.

W środę podczas posiedzenia Senatu senatorowie wciąż będą mogli zgłaszać poprawki do ustawy. Rozmowy z Prezydentem trwają.