Wybory na Litwie. Nausėda szykuje się do drugiej kadencji

Po drugie, pokazałoby części partii opozycji, że warto głosić hasła antyestablishmentowe, w tym dotyczące Rosji i Ukrainy. Dotyczy to zwłaszcza Związku Chłopów i Zielonych, który rządził w latach 2016–2020. Związek poparł teraz w wyborach prezydenckich Ignasa Vėgėlė, który nie jest otwarcie promoskiewski, ale – jak mówi mi jeden z wileńskich analityków – mruga do elektoratu zmęczonego pomocą dla Ukrainy, jest w nim trochę z Viktora Orbána i słowackiego premiera Roberta Ficy.

Radykalniejsi są, mający paruprocentowe poparcie w sondażach, Remigijus Žemaitaitis i Eduardas Vaitkus. Žemaitaitis, założyciel nowej partii Zorza Niemna, kilka dni temu został pozbawiony mandatu posła za antysemickie wypowiedzi. Vaitkus, zwolennik wystąpienia Litwy z NATO, jest tak prorosyjski, że niektórzy mu radzili, żeby zamiast na litewskiego prezydenta kandydował na gubernatora obwodu kaliningradzkiego.

Niektórzy porównują poglądy Nausėdy do poglądów PiS

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę oficjalna prorosyjskość jest rzadkością. Mocne wspieranie Ukrainy łączy Nausėdę oraz rząd partii konserwatywnej i dwóch partii liberalnych. Nienależący do żadnej partii prezydent jest z jednej strony prawicowy (sprzeciwia się np. związkom partnerskim osób tej samej płci, które – na razie bezskutecznie – chce wprowadzić rząd), a z drugiej lewicowy – uzyskał poparcie najsilniejszych w opozycji socjaldemokratów.

Niektórzy jego poglądy porównują do poglądów PiS. Za jego kadencji Litwa była jednym z niewielu krajów, z którymi stosunki z rządzoną PiS Polską się polepszyły. Nausėda blisko współpracuje z prezydentem Andrzejem Dudą. W kwietniu powiedział, że to Duda przekonał Donalda Trumpa do odblokowania wielomiliardowej pomocy militarnej USA dla Ukrainy.

Na Litwie rola prezydenta jest znacznie poważniejsza niż w wielu innych krajach UE, zwłaszcza w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. To on uczestniczy w szczytach Unii i NATO. Nausėda ma nawet większy apetyt, także dotyczący polityki wewnętrznej. Jak mówi Rimvydas Valatka, rywalka Nausėdy w wyborach prezydenckich, premier Šimonytė, sugerowała, żeby pamiętał, że „prezydent to nie król”.