Panie sędzio trzeba wyjaśnić wszelkie możliwości, bo nasuwają się czasem bardzo poważne z nich.

Dla mnie posiadanie przymiotu nieskazitelnego charakteru to jest wymóg, który każdy sędzia powinien spełniać. I raczej wydaje się, że po takiej sytuacji sędzia Szmydt utracił legitymację do orzekania. Nie wierzę, że kiedykolwiek wróci do zawodu. Jego przyszłość jest prawnie pewna, Rezygnuje z bycia sędzią. Zresztą podobno sam to ogłosił. A jeśli zrzekł się urzędu to miał ku temu poważne powody.

Nie powinien być sędzią?

Różne jego zachowania z przeszłości i te obecne to w ogóle świadczą, że nie powinien zostać sędzią. To w co był zamieszany (afera hejterska), także przeczy jego predyspozycji do zawodu sędziego. Czeka nas trudny czas. Mam nadzieję, że wszystko zostanie wyjaśnione. Nie liczę na to, że z korzyścią dla sędziego Szmydta. On już jest chyba po innej stronie. Ale my sędziowie ciężko pracujący nie mamy takich problemów. I chcielibyśmy, by nie wpływało to na naszą pracę. Przypadki się zdarzają, ale to są jedynie pojedynce przypadki. Reszta z nas pracuje na maksimum swoich możliwości.