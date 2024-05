Rekonstrukcja będzie rozłożona na raty? Rząd czekają zmiany

Zmiana wiceministrów na razie nie jest przesądzona

Nasi rozmówcy z rządu nie są za to pewni, czy i kiedy dojdzie do pogłębionej rekonstrukcji, która ma objąć m.in. wiceministrów. – Nikt niczego nie jest pewny – wzrusza ramionami jeden z naszych rozmówców z rządu. Dziś wydaje się jasne tylko to, że nie będzie zmian podziałów ról i kompetencji w ramach porozumienia koalicyjnego. To znaczy, że partie koalicyjne utrzymają swój podział resortów. Nie ma pewnych informacji za to, jeśli chodzi o wiceministrów. Wakaty są co najmniej dwa. Jeden dotyczy resortu rozwoju i objęcia stanowiska po Krzysztofie Kukuckim z Nowej Lewicy, który odpowiadał za ważne politycznie mieszkalnictwo. Drugi wakat dotyczy Ministerstwa Rodziny. Tam w połowie kwietnia z pracy odszedł wiceminister z PSL Paweł Zgórzyński.

Czytaj więcej Polityka PiS, KO i Lewica rzucają poważne siły na wybory do europarlamentu. Dlaczego? Kampania europejska zapowiada się na poważne, chociaż bardzo krótkie starcie. Główne siły polityczne mobilizują swoich działaczy, polityków i zwolenników. Jak zwykle, stawka tych wyborów wykracza poza sam układ sił w Parlamencie Europejskim.

W ramach koalicji od dawna mówi się też o tym, że w ramach rekonstrukcji dojdzie do zmniejszenia liczby wiceministrów. Jednak w tej chwili pewnych informacji o kierunku zmian nie ma. – Rekonstrukcje, jak wszystko inne, będzie rozłożona na raty – twierdzi jeden z naszych informatorów. I przypomina, że całkiem niedawno premier Donald Tusk zapowiadał, że z rządem pożegnają się również ministrowie, którzy niezbyt dobrze wykorzystali swój czas od chwili zaprzysiężenia w połowie grudnia.

Jednak obecnie nic nie wskazuje na to, by wkrótce miało się to rzeczywiście zdarzyć. To wszystko oznacza, że do kolejnej rekonstrukcji może dojść już po samych wyborach do PE. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wiceministrów, którzy też do Parlamentu Europejskiego kandydują, jak Jacek Protas czy Joanna Scheuring-Wielgus.