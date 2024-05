Ile korzyści przyniosą Polakom wakacje kredytowe?

Łączne koszty „wakacji kredytowych” w siedmiu powyższych bankach to ok. 1,8 mld zł. I tu można mówić o drugim zaskoczeniu, bo to kwota niższa, niż można by się spodziewać na podstawie prognoz resortu finansów. W uzasadnieniu do ustawy minister finansów wyliczał, że w zależności od liczby zainteresowanych koszty tego programu mogą sięgać od 3,3 do 4,7 mld zł dla całego sektora. W takim ujęciu analizowane przez nas banki powinny mieć straty rzędu 2,3–2,7 mld zł.

Z punktu widzenia kredytodawców niższe koszty „wakacji”, które obniżą ich wyniki w II kwartale i całym 2024 r., to oczywiście dobra informacja. Za to teoretycznie gorsza z punktu widzenia Polaków, bo hipotetycznie mniejsze kwoty zasilą ich domowe budżety. Warto jednak zaznaczyć, że koniec końców to, ile osób skorzysta z „urlopu od rat” i jakie uzyska z tego tytułu bieżące korzyści, zależy od nich samych. Ciekawe, że w poprzedniej edycji wakacji kredytowych (dostępnych przez cztery miesiące 2022 r. oraz cztery miesiące 2023 r.) partycypacja wyniosła ok. 65 proc. pod względem liczby uprawnionych kredytobiorców i ok. 75–80 proc. pod względem wartości uprawnionego portfela.

Tegoroczne wakacje kredytowe skierowane są do ograniczonej liczby Polaków posiadających złotowy kredyt mieszkaniowy, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych przed 1 lipca 2022 r., a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł. Dodatkowo chętni muszą ponosić wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (tzw. wskaźnik RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30 proc. dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku). Kryterium dochodowe nie obowiązuje, jeśli kredytobiorca utrzymuje co najmniej trójkę dzieci (do 18. roku życia lub do 25. roku życia, gdy kontynuują naukę, lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek).

Bez względu na to, czy koszty „wakacji kredytowych” będą mniejsze od zakładanych, środowisko ma jednoznacznie negatywne stanowisko w tej kwestii. Jak wielokrotnie zaznaczał Związek Banków Polskich, pomoc Polakom w okresie wysokich kosztów pożyczania jest potrzebna, ale powinna być realizowana przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

„Wbrew populistycznym hasłom funkcjonującym w przestrzeni publicznej, analizy wskazują, że wakacje kredytowe są w istocie iluzorycznym wsparciem dla osób, które w związku ze wzrostem stóp procentowych napotykają problemy z bieżącą płynnością i terminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu kredytów mieszkaniowych” – pisze ZBP w swoim stanowisku.