Hossa karmi zarządy deweloperów. Ile zarobili krezusi polskiej budowlanki?

Poza tym wysokie stopy procentowe wciąż paraliżują rynek transakcyjny – na nieruchomości komercyjne trudno znaleźć kupców – poza łowcami tanich okazji.

Wciąż za mało pań w zarządach deweloperów

Charakterystyczną cechą tegorocznego zestawienia jest większy udział kobiet niż w poprzednich latach, chociaż wciąż jest to tylko 15 proc. Ponadto panie są dopiero w trzeciej i czwartej dziesiątce, żadna nie jest w randze prezeski.

Jest to szerszy problem – według raportu Deloitte „Women in the boardroom. A global perspective” tylko 17 proc. zasiadających w zarządach spółek na GPW to kobiety (a tylko 5 proc. jest u sterów).

Pierwszą kobietą w zestawieniu jest – tradycyjnie – Małgorzata Kolarska, członkini zarządu i dyrektor generalna Dom Development, choć jej uposażenie nie było już tak spektakularne jak w minionych latach – to „tylko” 2,12 mln zł. Prawdopodobnie na liście jest ostatni raz, bo odeszła ze spółki z końcem zeszłego roku.