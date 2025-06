Analitycy Credipass i Metrohouse zaznaczają, że banki mogą dziś pożyczyć na mieszkanie nawet o 40-50 tys. zł więcej niż na początku roku. W miastach kupimy najwięcej metrów przy obecnej zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa: wyraźny wzrost od początku roku

Analitycy Credipass przeanalizowali, jak zmieniała się zdolność kredytowa klientów od początku 2025 roku. Od stycznia do czerwca wzrosła zdolność kredytowa wszystkich kredytobiorców. - Największy wzrost odnotowano w przypadku pary z dochodem na poziomie 12 tys. zł. O ile w styczniu ta grupa klientów mogła dostać 868 tys. zł kredytu hipotecznego, o tyle w czerwcu banki są skłonne udzielić już nawet 911 tys. zł. To wzrost o 43 tys. zł – wskazują analitycy. – Także w grupach klientów ze średnim dochodem zdolność kredytowa urosła. W przypadku pary z 8 tys. zł dochodów miesięcznie - o 27 tys. zł, singla z 6,5 tys. zł - o 23 tys. zł a singla z 4 tys. zł - o 24 tys. zł.

– Największe odbicie odnotowaliśmy w maju, jeszcze przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych. To efekt rynkowych oczekiwań – WIBOR „wyprzedził” decyzję RPP i zaczął spadać już pod koniec kwietnia. Maj to także okres, kiedy mieliśmy korzystne oferty banków. W czerwcu wróciliśmy do względnej równowagi - zauważa Piotr Rusin, ekspert finansowy Credipass.

Jak dodaje, RPP przyjęła postawę „wait and see”. - Pomimo spadku inflacji nie ma jednoznacznych deklaracji co do dalszych cięć stóp procentowych. Decyzje będą podejmowane w oparciu o bieżące dane makroekonomiczne. Spodziewamy się, że w drugiej połowie roku, jeśli dojdzie do kolejnych obniżek, zdolność kredytowa klientów ponownie wzrośnie – mówi.