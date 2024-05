Sondaż instytutu Pew. Demokraci kochają NATO, Republikanie znacznie mniej

Różnica w podejściu do kwestii bezpieczeństwa Joe Bidena i Donalda Trumpa

Te liczby pokazują, że różnica w podejściu do kwestii bezpieczeństwa Joe Bidena i Donalda Trumpa nie wynika tylko z taktyki wyborczej. To raczej wyraz fundamentalnej różnicy w wizji świata ich elektoratu. Kiedy więc kandydat republikanów deklaruje, że dojdzie w ciągu 24 godzin do porozumienia z Kremlem i zażegna wojnę (zdaniem „Washington Post” kosztem uznania przez Waszyngton zdobyczy terytorialnych Kremla), to jest to spełnienie oczekiwań znacznej części amerykańskiego społeczeństwa.

Co prawda 58 proc. wyborców republikańskich (67 proc. demokratycznych) widzi w Rosji wroga, jednak w chwili rozpoczęcia inwazji na Ukrainę ten wskaźnik był zdecydowanie wyższy (69 proc.).

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Witold M. Orłowski: Donald Trump i bezpieczeństwo Polski Kiedy Donald Trump ogłasza, że Stany Zjednoczone nie powinny bronić tych krajów NATO, które same nie wydają dosyć na obronę, ciarki przechodzą po plecach.

Doszliśmy do niezwykłego odwrócenia amerykańskiej polityki zagranicznej. Bo przecież to republikanie i tacy prezydenci, jak Richard Nixon czy Ronald Reagan, kojarzyli się z twardą linią wobec Moskwy, a demokraci, jak Jimmy Carter, byli postrzegani jako słabi względem Związku Radzieckiego.

Być może jest to jednak wynik narastającego pesymizmu w ocenie siły Zachodu. Tylko 14 proc. ogółu Amerykanów uważa bowiem, że wpływ Stanów Zjednoczonych na bieg spraw światowych rośnie. W przypadku Wielkiej Brytanii i Francji ten wskaźnik jest jeszcze niższy (12 proc.), a Niemiec – niewiele wyższy (18 proc.). Za to aż 71 proc. ankietowanych uważa, że pozycja międzynarodowa Chin rośnie. Gdy idzie o Rosję, tak to ocenia 48 proc. pytanych.

Te obawy przybierają drastyczny charakter w przypadku oceny wojny w Ukrainie. Aż 44 proc. Amerykanów bardzo, a 31 proc. do pewnego stopnia obawia się, że Rosja podbije swojego sąsiada. Tylko 23 proc. nie żywi takich obaw. Jeszcze więcej (48 proc.) ankietowanych deklaruje „poważny”, a 27 proc. „pewien” strach, że Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, lecz będzie starał się podbić kolejne kraje. Tylko 23 proc. pytanych nie ma takich obaw.