05:23 Justin Trudeau apeluje o jak najszybsze przyjęcie Szwecji do NATO

- Fińskie członkostwo w NATO wzmacnia Sojusz i przyczynia się do naszego wspólnego bezpieczeństwa. Kanada wspiera także w pełni przyjęcie Szwecji do NATO. Kanada wzywa pozostałych sojuszników z NATO do ukończenia procesu przyjęcia Szwecji tak szybko, jak to możliwe, ponieważ to jeszcze bardziej wzmocni Sojusz i zwiększy bezpieczeństwo naszych obywateli - powiedział Trudeau. Zgody na członkostwo Szwecji w NATO nie wyraziły jeszcze Turcja i Węgry.



05:01 Ukraiński ekspert: Ukraina jest w stanie bronić Bachmutu tak długo, jak przejezdna jest "droga życia"

Ukraiński ekspert wojskowy, Władysław Selezniow twierdzi, że Ukraina będzie w stanie bronić swoich pozycji w zachodniej części Bachmutu tak długo, jak długo przejezdna jest droga na zachód, "droga życia", którą do miasta dociera zaopatrzenie i którą można ewakuować rannych.

04:31 Zełenski o wizycie w Polsce: Ukraina wie, jak być wdzięcznym

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówił o wizycie w Polsce. - Chciałbym wspomnieć o spotkaniu, które miało miejsce wczoraj (w środę - red.) wieczorem, niemal w nocy. Spotkanie z prezydentami polskich miast, miast-ratowników dla Ukrainy i Ukraińców. Rzeszowa, Przemyśla, Lublina i Chełma. Spotkaliśmy się w Chełmie - wraz z panem (Mateuszem) Morawieckim, premierem Polski. Podziękowałem całej społeczności miast-ratowników, każdemu, kto pomagał Ukraińcom, kto prawdziwie dowiódł w pierwszych dniach pełnowymiarowej wojny, że nie ma barier, granic, przeszkód między ukraińskimi i polskimi sercami. Ukraina wie, jak być wdzięcznym. Wdzięcznym za taką solidarność - historyczną solidarność - mówił Zełenski.



04:29 Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o stratach zadanych Rosjanom

W ciągu doby wojska artyleryjskie i rakietowe podległe ukraińskiemu Dowództwu Operacyjnemu "Południe" miały zniszczyć jedną wyrzutnie rakiet Grad, jedną haubicę samobieżną Msta-C, dwa samochody i punkt obserwacyjny Rosjan na jednej z wysp. W wyniku ostrzału zginęło 13 rosyjskich żołnierzy.



04:24 Ukraińcy: Rosjanom brakuje lekarzy w okupowanych częściach Ukrainy

Centrum Narodowego Oporu, rządowy ukraiński portal opisujący sytuację w okupowanych przez Rosjan częściach Ukrainy pisze, że Rosjanie na okupowanej Ukrainie nadal zamieniają cywilne szpitale w szpitale wojskowe w związku z potrzebami rosyjskiej armii, ponoszącej duże straty, ale "nie mogą rozwiązać problemu braku lekarzy". Mimo braku lekarzy - jak czytamy - kilka kolejnych szpitali na wschodniej Ukrainie oddano do dyspozycji "terrorystycznej organizacji 'Wagner'", której najemnicy stanowią trzon sił walczących o Bachmut.



04:19 Ministerstwo Obrony Ukrainy wkrótce zatwierdzi powołanie Rady Antykorupcyjnej

Służba prasowa Ministerstwa Obrony Ukrainy pisze na swoim profilu na Facebooku, że "w nadchodzących dniach podpisane zostanie rozporządzenie powołujące Radę Antykorupcyjną podlegającą Ministerstwu Obrony" Ukrainy. Rada ma liczyć 15 osób.



04:15 Na Twitterze i na Telegramie pojawiły się tajne dokumenty opisujące działania USA i NATO wspierające kontrofensywę Ukrainy

Według wojskowych analityków dokumenty wydają się być częściowo zmodyfikowane w stosunku do oryginałów - zawyżają np. amerykańskie szacunki dotyczące ukraińskich ofiar wojennych i zaniżają szacunki dotyczące zabitych żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Jeden ze slajdów na przykład zawiera informację, że zginęło 16.000 do 17.500 rosyjskich żołnierzy, podczas gdy Ukraina miałaby stracić aż 71 500 żołnierzy. Pentagon i inni analitycy oceniają natomiast, że Rosja poniosła znacznie więcej ofiar, a po obu stronach bliżej 200 000 żołnierzy zostało zabitych lub rannych.

