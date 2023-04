Ameryka twardo gra z Chinami. „Musimy brać natchnienie z Reagana”

Linia Bidena

Wstrzemięźliwość Chin tłumaczy kilka czynników. Być może najważniejszym jest zupełnie inna sytuacja geopolityczna, jaka powstała od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Latem zeszłego roku Xi Jinping mógł jeszcze żywić nadzieję, że Rosja szybko się z tym upora. Twardo więc zareagował na przyjazd Pelosi. Dziś jest jednak jasne, że rosyjska ofensywa ugrzęzła na ukraińskich polach na długo. A to nakazuje chińskiemu przywódcy o wiele większą ostrożność w podejmowaniu kroków przeciw Tajwanowi, bo może go spotkać podobny los co władcę Kremla.

Dla Xi ważna jest też rozgrywka w samej Ameryce. Liczy on na utrzymanie się linii Joe Bidena wobec Chin, która jest wyraźnie łagodniejsza niż to, co postulują republikanie. Co prawda w czasie spotkania z prezydent Tajwanu McCarthy stał na czele delegacji 17 kongresmenów wywodzących się z obu głównych sił USA, ale to jednak on firmował rozmowy. Wcześniej, w Nowym Jorku, Tsai Ing-wen spotkała się z przewodniczącym demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeemem Jeffriesem, ale wydarzenie zostało utajnione i opinia publiczna miała się o nim nie dowiedzieć. Twarda reakcja Chin w takim momencie musiałaby zmusić do odpowiedzi Bidena.

Obecna administracja umyślnie utrzymuje dwuznaczność co do reakcji Ameryki na wypadek chińskiej inwazji. Co prawda prezydent kilkakrotnie zapewniał, że Waszyngton przyjedzie w takim przypadku na odsiecz Tajwanowi, ale zaraz potem Biały Dom precyzował, że stanowisko USA w tej sprawie się nie zmieniło. Czyli reakcja Ameryki pozostaje kwestią otwartą.

Biden, inaczej niż Barack Obama, uruchomił natomiast program pomocy wojskowej dla Tajwanu, dziś wart ok. 2 mld dol. rocznie.

As w rękach Xi

Wizyta Tsai Ing-wen zbiegła się ze spotkaniem Xi w Wielkim Pałacu Ludowym w Pekinie z Emmanuelem Macronem i Ursulą von der Leyen. Francuski prezydent, który przed odlotem konsultował swoje stanowisko z Bidenem, zapowiedział, że będzie starał się skłonić Xi do zaangażowania się na rzecz „opamiętania Rosji i skłonienia jej do powrotu do stołu negocjacji”. Taka rola dla Chin jest z pewnością zbyt dużą nagrodą, aby zniweczyć ją poprzez reakcję na wizytę w USA prezydent Tajwanu.