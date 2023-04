Niemcy. Struktura demograficzna przybyszów z Ukrainy jest całkowicie odmienna od innych grup uchodźców

– Musimy się poważnie zastanowić, czy stać nas na to w dłuższej perspektywie – twierdzi Joachim Herrmann, szef bawarskiego MSW. Ma na myśli nadmierną atrakcyjność Niemiec nie tylko dla przybyszów z Ukrainy.

Ale to oni stanowią poważny obciążenie finansowe, mając zagwarantowany dostęp do świadczeń socjalnych takich samych jak bezrobotni Niemcy. Oznacza to miesięcznie zasiłki w wysokości 449 euro miesięcznie dla dorosłych i do niemal 400 euro na dzieci w zależności od wieku i ich liczby. Równocześnie władze biorą na siebie koszty mieszkania, czyli czynsz wraz z ogrzewaniem i zimną wodą. Do zapłaty pozostają rachunki za gaz i elektryczność, ale i tu uchodźcy liczyć mogą na pomoc.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Wobec uchodźców z Ukrainy niechętne są głównie młode kobiety Najbardziej do uchodźców z Ukrainy zniechęcają się kobiety w wieku od 18 do 39 lat. Aż 48 proc. z nich ocenia ich stały pobyt w naszym kraju jako "zły" bądź "bardzo zły” – wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM.

Są to świadczenia o jedną trzecią wyższe od dostępnych dla starających się o azyl. Do kwestionowania wysokości tych świadczeń sprowadzała się kilka miesięcy temu wypowiedź szefa opozycyjnej CDU Friedricha Merza, mówiącego o turystyce socjalnej, kiedy to uchodźcy z Ukrainy pojawiają się cyklicznie w Niemczech wyłącznie po odbiór świadczeń. Spotkało się to z krytyką większości mediów, które zarzuciły Merzowi, że uprawia propagandę służącą Kremlowi.

W sumie utrzymanie uchodźców stanowi ogromne obciążenie dla budżetów komunalnych i stąd nieustanne wnioski do rządu w Berlinie o pomoc. Rząd przekazał samorządom w ubiegłym roku 4,4 mld euro i dodatkowo finansuje świadczenia socjalne dla uchodźców z Ukrainy.

Ostateczne decyzje, jak będzie w tym roku, zapadną na majowym szczycie władz samorządowych z przedstawicielami rządu z kanclerzem Olafem Scholzem na czele.