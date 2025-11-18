Dzień po wypowiedzi japońskiej premier, chiński konsul generalny w Osace Xue Jian umieścił w serwisie X wpis, w którym link do artykułu ze słowami japońskiej premier opatrzył komentarzem: „Nie mamy innego wyboru, jak tylko odciąć tę plugawą szyję, która zaatakowała nas bez chwili wahania. Czy jesteście gotowi?”. Wpis, który wywołał protest w Tokio, został usunięty. Ambasador Kanasugi miał przekazać wiceszefowi MSZ Chin protest wobec tej wypowiedzi i wezwał Pekin do reakcji na zachowanie konsula.

Jeśli widzicie osobę lub grupę osób, które wyglądają choćby trochę podejrzanie, nie podchodźcie do nich i oddalcie się jak najszybciej Fragment ostrzeżenia ambasady Japonii w Chinach skierowanego do obywateli Japonii w Państwie Środka

Takaichi była też ostro krytykowana przez chińskie media. Zarzucano jej m.in. powrót do militarystycznej retoryki z lat 30-tych, poprzedzającej atak Cesarstwa Japonii na Chiny.

Teraz – jak poinformował szef Kancelarii Premier Japonii Minoru Kihara - ambasada Japonii w Chinach wydał ostrzeżenie dla obywateli Japonii w Państwie Środka w związku z tym, że „stosunek do Japonii w chińskich mediach pogorszył się, po ostatnich wydarzeniach dyplomatycznych, które wpłynęły na więzi między sąsiadującymi państwami”.

- Dokonaliśmy oceny w oparciu o dokładne rozważenie sytuacji bezpieczeństwa w kraju i regionie, a także warunków politycznych i społecznych – dodał Kihara, uzasadniając wydanie ostrzeżenia dla obywateli Japonii w Chinach.

Japońska ambasada w Chinach w poniedziałek przypomniała obywatelom Japonii przebywającym w Państwie Środka, by szanowali lokalne zwyczaje i byli ostrożni w kontaktach z Chińczykami. Ambasada apeluje też do obywateli Japonii w Chinach, by monitorowali swoje otoczenie, gdy znajdują się poza domem. Japończykom w Chinach doradza się, aby nie podróżowali samodzielnie i by zachowali szczególną ostrożność, gdy podróżują z dziećmi.