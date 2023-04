07:11 W piątek Rosja zaatakowała obwód chersoński 71 razy

Oleksandr Prokudin, szef Chersonskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, przekazał, że Rosjanie wystrzelili 397 rakiet. 17 z nich uderzyło w dzielnice mieszkalne w Chersoniu.

Osiem osób zostało rannych.



06:52 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje najnowsze dane dotyczące rosyjskich strat

Według strony ukraińskiej armia FR straciła już 177 680 żołnierzy.



Sztab Generalny

06:36 Blinken: Negocjacje między Kijowem a Moskwą są obecnie niemożliwe

Dla niektórych idea zawieszenia broni może być kusząca i rozumiem to. Ale jeśli oznacza to faktyczną ratyfikację zajęcia przez Rosję znaczących terytoriów ukraińskich, to nie będzie to sprawiedliwy i trwały pokój - stwierdził sekretarz stanu USA Antony Blinken

Polityk uważa, że Rosja mogłaby wykorzystać zawieszenie broni do przegrupowania swoich wojsk, aby po chwili ponownie zaatakować.

- Rosja musi dojść do punktu, w którym będzie gotowa do konstruktywnych negocjacji - podkreślił sekretarz stanu USA.

06:18 Premier Rosji Michaił Miszustin zakazał urzędnikom państwowym opuszczania Rosji bez specjalnego pozwolenia

Wszyscy członkowie rządu mogą podróżować za granicę tylko na podstawie indywidualnych decyzji i w porozumieniu z premierem - pisze rosyjski portal thebell.io.

Portal zauważa, że jest to wynik „szczególnej gorliwości” premiera Miszustina, bo tak restrykcyjne ograniczenia nie dotyczą administracji Putina.



06:07 40 gruzińskich ochotników zginęło w wojnie rosyjsko-ukraińskiej

7 kwietnia 2023 r. zginął Arsen Kecbaj - 40. gruziński ochotnik, walczący po stronie Ukrainy



Legion Gruziński to jedna z największych międzynarodowych jednostek ochotniczych walczących na Ukrainie.

05:55 Holandia udzieli Ukrainie pomocy w wysokości 180 mln euro

10 mln euro ma zostać przeznaczone na rozminowywanie gruntów rolnych, a 40 mln euro na zakup nasion i sprzętu dla ukraińskiego sektora rolnego

05:46 Prezydent USA Joe Biden podpisał dekret przedłużający o kolejny rok sankcje wobec Rosji

Joe Biden podpisał dekret przedłużający o kolejny rok sankcje wobec Rosji nałożone w kwietniu 2021 roku za szkodliwe zagraniczne działania rosyjskiego rządu i rozszerzone w marcu 2022 roku po inwazji Moskwy na Ukrainę.

Jak informuje służba prasowa Białego Domu, zgodnie z prawem USA sankcje wygasają, chyba że w ciągu 90 dni przed rocznicą ich ogłoszenia prezydent opublikuje zawiadomienie, że nałożone ograniczenia mają obowiązywać po upływie roku.

Ponieważ rosyjski rząd nie zaprzestał „szkodliwych działań zagranicznych”, które „nadal stanowią niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej i gospodarki Stanów Zjednoczonych”, prezydent USA zdecydował o przedłużeniu antyrosyjskich sankcji na kolejny rok.

05:37 3 tys. rosyjskich żołnierzy dzwoniło w zeszłym miesiącu na "gorącą linię kapitulacji"

Liczba ta oznacza gwałtowny wzrost liczby rosyjskich żołnierzy dzwoniących, aby poddać siebie lub swoje jednostki ukraińskiej armii - informuje ukraińska armia.

Ukraina uważa, że wzrost może być związany z doniesieniami o ukraińskiej kontrofensywie, która, jak się powszechnie uważa, jest zaplanowana na wiosnę.

Gorąca linia "Chcę żyć" została uruchomiona we wrześniu 2022 roku. Rosjanom, którzy zadzwonili, obiecano, że będą przetrzymywani zgodnie z konwencją genewską. Uważa się, że do tej pory pod ten numer zadzwoniło nawet 10 tysięcy osób.

05:21 Premier Ukrainy planuje wizytę w Kanadzie

Denys Szmyhal ma poprosić o dostawę amunicji i czołgów. W rozmowie z "Globe and Mail" powiedział, że nie jest zaniepokojony brakiem nowej pomocy wojskowej przeznaczonej dla Ukrainy w federalnym budżecie Kanady i ma nadzieję, że kraj ten zapewni więcej wsparcia w innej formie pomocy.

- Teraz potrzebujemy ciężkich pojazdów pancernych. I potrzebujemy więcej pocisków artyleryjskich: amunicji do haubic i amunicji do czołgów - powiedział. - To jest niezwykle ważne dla organizacji naszej kontrofensywy - dodał.

05:15 Amerykanie wskazują na Rosjan w sprawie wycieku tajnych dokumentów

Urzędnicy wypowiadają się anonimowo. Pentagon jeszcze nie publikuje swoich ustaleń.

Rosja lub prorosyjskie elementy prawdopodobnie stoją za wyciekiem kilku tajnych dokumentów wojskowych USA opublikowanych w mediach społecznościowych, które zawierają informacje na temat wojny na Ukrainie - przekazali agencji Reutera amerykańscy urzędnicy.

