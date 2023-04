Czy wojskowe wyzwolenie Krymu jest możliwe? „W dodatku niezbyt skomplikowane”

– Ci, którzy naprawdę posiadają informacje o tym, gdzie, kiedy i w jaki sposób będzie się zaczynać (atak), to trzy–pięć osób, nie więcej – przestrzegł sekretarz ukraińskiej Rady Obrony Ołeksij Daniłow.

Niezależnie od miejsca ataku ukraińska armia cały czas szykuje oddziały, które wezmą w nim udział. Na podstawie rozmów z ochotnikami i instruktorami agencja Reuters poinformowała, że to około 40 tys. żołnierzy. Nie wiadomo, czy wliczyli w to tzw. Gwardię Szturmową, do której ochotniczy nabór trwał w ciągu ostatnich miesięcy. Szkolona jest przez ministerstwo spraw wewnętrznych, a nie armię, i podobno zgłosiło się do niej 35 tys. osób.

– Wymieniane są różne liczby: 40–60 tys. Według niepotwierdzonych informacji, których jednak oficjalnie nie dementują, do natarcia szykowane są trzy korpusy plus osiem ochotniczych brygad szturmowych. (…) W sumie to będzie jakieś 60 tys. żołnierzy, może i więcej. A to dość poważna siła – sądzi Fedoriw.

Korupcja w okopach

Rosyjskie władze okupacyjne są już wystarczająco wystraszone. W Melitopolu (dokąd przeniesiono okupacyjną administrację obwodu zaporoskiego) mieszkańcom rozdawane są ulotki wzywające do ewakuacji. Podobnie wypowiadają się przedstawiciele ukraińskich władz, nie skrywając, że chcą w ten sposób uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej w czasie zbliżających się walk.

Jednocześnie Rosjanie prowadzą ogromne prace nad ufortyfikowaniem okupowanych terenów, w tym Krymu. Eksperci wojskowi na Zachodzie ze zdziwieniem analizują dostępne publicznie zdjęcia satelitarne. Widać na nich dziesiątki kilometrów okopów wyrytych w północnej części Krymu.