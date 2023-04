Daniłow: Termin ukraińskiej kontrofensywy zna 3 do 5 osób na świecie

W czwartek kropkę nad "i" postawił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniło. W wywiadzie dla radia Swoboda powiedział, że temat ukraińskiej kontrofensywy jest zamknięty, a jej termin zna 3 do 5 osób na świecie.

- Tego typu informacje są przeznaczone dla bardzo wąskiego kręgu ludzi - wyjaśniał Daniło ostrzegając jednocześnie, że pogłoski, które pojawiają się w mediach i przestrzeni publicznej, mogą być częścią wojny informacyjnej.

Zaapelował do Ukraińców o cierpliwość.



- Kiedy to się zacznie - dowiecie się. Zrozumiecie, że zaczęło się to, na co czekacie - zapewnił polityk.