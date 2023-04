Wojna: plotki o rosyjskim odwrocie

Jednak Ukraińcy zupełnie inaczej opisywali w czwartek w ciągu dnia sytuację w mieście. „Centrum – ciężkie walki w okolicach budynku komendy policji i wokół rynku miejskiego. Rosjanie atakowali w czterech kierunkach. Na skrzydłach sytuacja jest stabilna. Na drodze prowadzącej do miasta z zachodu (nazywanej „drogą życia”- red.) sytuacja jest trudna, przejazd jest niebezpieczny" – informował jeden z ukraińskich wojskowych.

Nie wiadomo kim był informator Gaziety, brak potwierdzeń jego doniesień z innych źródeł (a w przypadku Bachmutu są wręcz sprzeczne).

Jeśli jednak nawet sytuacja nie uległa obecnie zmianie i Rosjanie nadal próbują atakować we wszystkich poprzednich miejscach, to ich „zimowa ofensywa” i tak powoli kończy się i to całkowitą klapą.

„Całkowicie nieudana. Możemy to obserwować we wszystkich sektorach. Nieważne, czy patrzymy na Wuhłedar, Kreminną, Kupiańsk, okolice Zaporoża a nawet Bachmut – rosyjskie postępy są nieznaczne, jeśli w ogóle są. Rosja zmarnowała ogromną ilość zasobów, a w zamian prawie nic nie zdobyła. Wręcz przeciwnie, są bardziej niż kiedykolwiek zagrożeni większymi stratami (terytorialnymi)” – opisał sytuację jeden z niemieckich ekspertów wojskowych.