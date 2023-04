"WSJ": Kolejne tajne dokumenty wywiadu USA w sieci. Podolak: Cel - zasiać niezgodę

Jak pisze "WSJ", może to być jeden z najpoważniejszych od dziesiątków lat przypadek naruszenia tajemnicy danych wywiadowczych.



To już drugi w ciągu kilku dni przypadek wycieku tajnych dokumentów. Podobnie jak w pierwszym przypadku, opisywanym w czwartek przez "New York Timesa", nie ma pewności co do autentyczności opublikowanych danych.

W tych wcześniej opisywanych dokumentach eksperci dopatrują się fałszerstw, m.in. dotyczących zaniżonej liczby strat Rosji i zawyżonej - Ukrainy, co może wskazywać, że jest to element rosyjskiej wojny dezinformacyjnej.



Doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, Mychajło Podolak, upatruje w "wycieku" informacji celowych działań rosyjskich służb, które mają "odwrócić uwagę, zasiać wątpliwości i wzajemne podejrzenia, zasiać niezgodę".