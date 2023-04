Oburzenie na Ukrainie po Drodze Krzyżowej w Koloseum. Rosjanin opowiadał o krewnych, których stracił na wojnie

„Tegoroczne medytacje Drogi Krzyżowej to świadectwa mężczyzn i kobiet z różnych regionów świata doświadczających przemocy i ubóstwa, usłyszane przez papieża podczas jego podróży apostolskich i przy innych okazjach” - relacjonuje portal Vatican News, dodając, że „osoby dotknięte wojnami i niesprawiedliwością na świecie są po raz kolejny bohaterami Drogi Krzyżowej w Koloseum”.

Rozważania pod stacjami Drogi Krzyżowej były odczytane przez mieszkańców Afryki Zachodniej i Południowej, Ziemi Świętej, Bałkanów, Ameryki Południowej czy Środkowej. Medytacje do dziesiątej stacji ułożyli natomiast młody Ukrainiec i młody Rosjanin.

Pierwszy z nich opowiadał, jak musiał wraz z rodziną uciekać z najechanego przez Rosjan Mariupola. Zdecydował się na wyjazd do Włoch, gdzie przebywała jego babcia. Na granicy musiał pożegnać się z ojcem. - Kiedy przyjechaliśmy do Włoch, byłem smutny. Czułem się bez wszystkiego: zupełnie nagi. Nie znałem języka i nie miałem ani jednego przyjaciela. Babcia próbowała mnie pocieszyć, ale ja powtarzałam, że chcę do domu. W końcu moja rodzina zdecydowała się na powrót na Ukrainę - opowiadał. - Tutaj sytuacja nadal jest trudna, ze wszystkich stron jest wojna, miasto jest zniszczone - zauważył.