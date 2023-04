Amal Clooney rozmawiała z doradcą Zełenskiego o ochronie ukraińskich dzieci

Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, opublikował na Twitterze zdjęcie z rozmowy z wybitną prawniczką zajmującą się prawami człowieka.

Podczas rozmowy omówiono kwestię ochrony praw ukraińskich dzieci i pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przeciwko nim.

Jermak podziękował Amal Clooney za jej wsparcie dla Ukrainy i za przemówienie, które wygłosiła w kwietniu 2022 roku, kiedy to wezwała ONZ do skupienia się na dążeniu międzynarodowej społeczności do ukarania Rosji za zbrodnie wojenne na Ukrainie.