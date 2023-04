"Washington Post": Armia ukraińska musi racjonować pociski

Ukraińskie źródła wielokrotnie twierdziły, że brak amunicji ogranicza postęp na polu bitwy.

W zeszłym miesiącu ministrowie spraw zagranicznych UE porozumieli się w sprawie dostarczenia Ukrainie miliona pocisków artyleryjskich w ciągu następnego roku, decydując się na wspólny zakup amunicji.



Plan jednak zawisł w próżni, z powodu nieporozumień co do tego, które firmy z poszczególnych krajów kwalifikują się do kontraktów.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił w lutym, że sojusz walczy o wyprodukowanie wystarczającej ilości amunicji, aby nadążyć za „wydatkami” Ukrainy.