Bosak o wizycie Zełenskiego: Duda wygłaszał niemal wyłącznie ukraińskie postulaty

W kwestii uzbrojenia, jak podkreślił Bosak, podpisano umowy intencyjne, ale bez podawania kwot, bo uzbrojenie wyprodukowane w ramach tych umów ma być opłacone przez "środki amerykańskie, ukraińskie i europejskie".

- Przy czym jeśli chodzi o europejskie, to zachodzi podejrzenie - liczę, że dziennikarze to wyjaśnią - że to tak naprawdę będzie finansowanie polskie, ze środków, które Europa daje nam jako rekompensatę za przekazaną Ukraińcom broń - mówił Bosak..

Polityk narzekał także na brak wątków dotyczących polityki historycznej podczas wizyty Zełenskiego. Bosak powiedział, że cieszą go podziękowania ukraińskiego prezydenta, ale w "polityce liczą się czyny".



- Piękniejszy byłby np. zakaz ekshumacji albo zdjęcie tablicy upamiętniającej ludobójców Polaków z polskiego liceum we Lwowie. Albo cokolwiek, co byłoby dla Polaków ważne - stwierdził lider Konfederacji.



Dodał, że od polskich władz oczekuje większej troski o polskie interesy, a podczas swojego przemowienia "prezydent Duda wygłaszał niemal w całości ukraińskie postulaty".