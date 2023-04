Premier Rosji zakazuje urzędnikom wyjazdów za granicę

Służby wywiadowcze skonfiskowały paszporty urzędników państwowych w obawie przed przeciekami i defetyzmem - powiedziały źródła dziennikowi "Financial Times". Według nich nawet wielu byłych urzędników musiało oddać swoje dokumenty.

"Żelazna kurtyna dotknęła nie tylko pracowników rządowych. Na przykład kierownictwo Banku Centralnego również "stanowczo zalecało" pracownikom, by nie odwiedzali "nieprzyjaznych" krajów aż do "specjalnego zarządzenia" - napisał "The Bell".

Ograniczenia w podróżach zagranicznych dla rosyjskich władz potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - W niektórych przypadkach istnieją ogólne zasady, w innych decyzje podejmowane są indywidualnie - powiedział "FT", dodając, że ograniczenia zależą od "sfery działalności" i struktur, w których pracują urzędnicy.