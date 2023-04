Think tank pisze, że każda jednostka ma składać się ze 100 osób, podzielonych na cztery drużyny uderzeniowe (po 10 osób), cztery drużyny wsparcia (po 10 osób), a także dwuosobowe dowództwo, pięcioosobową drużynę inżynieryjną i 8-osobową drużynę rozpoznania oraz trzy osoby do prowadzenia ewakuacji medycznej i dwie osoby do prowadzenia działań z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.

Nie jest jasne jak dotąd, jak te jednostki wpasują się w rosyjską strukturę dowodzenia na poziomie batalionu i wyżej Fragment analizy ISW

ISW pisze, że kompanie "Szturm Z" są przeznaczone do prowadzenia walk w obszarze zabudowanym i działań w "skomplikowanych geograficznie rejonach oraz w rejonie strategicznych obiektów, takich jak stanowiska dowodzenia czy centra łączności.



"Oficer ukraińskiej rezerwy zauważa, że personel tych jednostek ma przejść 10 do 15 dni treningu przypominającego" co jest dość krótkim czasem jeśli chodzi o odpowiednie wyszkolenie żołnierzy, nawet jeśli niektórzy rezerwiści mają już pewne doświadczenia ze służby.



ISW podejrzewa, że nowe jednostki zostaną w pierwszej kolejności rozmieszczone na linii frontu między Awdijiwką i Donieckiem.