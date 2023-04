Jednocześnie prezydent wezwał wszystkie kraje do poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.

- Tak jak szanujemy integralność terytorialną wszystkich państw - od Europy do Ameryki Łacińskiej, tak samo słusznie oczekujemy poszanowania integralności terytorialnej naszego państwa - całej Ukrainy, od Polesia do wybrzeży Morza Czarnego i Morza Azowskiego, od północnych miast do Sewastopola i Kerczu. Cały nasz wschód i południe, każda z naszych społeczności, każdy z naszych obywateli w równym stopniu zasługuje na to, by żyć - żyć swobodnie - mówił.

Wyjaśnił, że gdy Ukraina odzyska Krym, na świat wróci pokój, bo wtedy agresor przegra. - Wszystko inne może tylko rozpalić w Rosji pragnienie wojny. Niech agresor poczuje, że nikomu nie wolno łamać ludziom życia i okradać narodów, nikomu nie wolno szerzyć zła i ruin na całym świecie - powiedział Zełenski.