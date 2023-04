04:52 Macron chce przekonać Xi Jinpinga, by ten zaangażował się w zakończenie wojny na Ukrainie

Przebywający z wizytą w Chinach prezydent Francji zapowiedział, że spróbuje skłonić Chiny do większego zaangażowania w działania na rzecz międzynarodowego pokoju, w tym zakończenia wojny na Ukrainie. Macron miał zapowiedzieć to w trakcie spotkania we francuskiej ambasadzie w Chinach.



04:24 5 kwietnia z jednodniową wizytą w Polsce przebywał prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski

W czasie wizyty Zełenski wygłosił przemówienie do Polaków i Ukraińców na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. - Niebiesko-żółty i biało-czerwony będą zawsze silniejsze od wrogiego, niebiesko-biało-czerwonego trójkoloru - mówił ukraiński prezydent w polskiej stolicy.

04:22 Rosja zmniejszyła liczbę okrętów na Morzu Czarnym uzbrojonych w pociski Kalibr

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" podaje, że liczba rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym, uzbrojonych w pociski Kalibr, zmniejszyła się z sześciu do czterech (dwa okręty nawodne, dwa podwodne). Łącznie na pokładach tych okrętów znajdują się 24 pociski Kalibr (dzień wcześniej na pokładach sześciu okrętów było 40 takich pocisków).



04:21 Obwód sumski ostrzelany 17 razy w ciągu doby

Na miejscowości w pasie przygranicznym między Rosją a Ukrainą, po stronie ukraińskiej, spadło w ciągu doby 229 pocisków.



04:17 Okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku wpłynęły do portów w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi

Służba prasowa rosyjskiej Floty Pacyfiku podaje, że poziom gotowości burzowej sił Floty Pacyfiku w Kraju Nadmorskim został podwyższony w związku z nadciągającym cyklonem.



04:13 Siergiej Ławrow jedzie do Turcji

W czasie dwudniowej (6-7 kwietnia) wizyty w Turcji szef MSZ Rosji będzie rozmawiał z szefem tureckiej dyplomacji, Mevlutem Cavusoglu, na temat "aktualnego stanu sytuacji jeśli chodzi o kryzys ukraiński, zasad i sposobów pokojowego rozwiązania konfliktu, możliwego tylko wtedy, gdy Kijów weźmie pod uwagę rosyjskie interesy i obawy" - czytamy na stronie rosyjskiego MSZ. MSZ Rosji pisze też, że potrzeba "zsynchronizować zegarki" jeśli chodzi o "sytuacje na Ukrainie, Zakaukaziu, Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, Azji Środkowej oraz w rejonie Morza Czarnego".



