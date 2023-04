- Rzecz Pospolita odbudowuje się na antyrosyjskiej idei i przeciw Moskwie (…) Warszawa jest zainteresowana ukraińskimi ziemiami – z kolei jest przekonany Borys Kuzniecow z Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej.

Bardziej zniuansowane podejście do problemu zaprezentował obecnie niejaki Nikołaj Mieżewicz, przedstawiany w rosyjskich mediach jako „politolog”. – Zupełnie możliwe, że oni (prezydenci Ukrainy i Polski - red.) omawiali w Warszawie realizację „planu B”. Nie udaje im się „plan A”, zgodnie z którym Ukraina powinna była rozgromić Rosję i dojść do Uralu. Najprawdopodobniej będzie odwrotnie: Rosja przesunie się jeszcze bardziej na zachód. W tym wypadku jest „plan B”, według którego Polska będzie uczestniczyła w ochronieniu resztek Ukrainy. Dlatego polskie władze mogą omawiać z Kijowem wspólne zarządzanie zachodnimi częściami Ukrainy. Możliwe, że oświadczenie Zełenskiego o braku granicy to świadectwo rozważania takiego wariantu połączenia obu państw – podzielił się swymi przemyśleniami.

Na razie jednak Rosja nie przesuwa się na zachód, a jej armia ósmy miesiąc tkwi pod Bachmutem.