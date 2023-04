06:04 Macron ma w Chinach przekonywać Pekin, by pomógł przyspieszyć koniec wojny na Ukrainie

Chiny nie potępiły inwazji Rosji na Ukrainę, a tuż przed rozpoczęciem wojny przez Rosję oba kraje ogłosiły "partnerstwo bez granic". W marcu Xi Jinping przebywał w Rosji z trzydniową wizytą, co powszechnie odebrano jako wsparcie dla Putina.

05:49 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: 47 uderzeń powietrznych na Ukrainę w ciągu doby

Rosjanie w ciągu ostatniej doby przeprowadzili trzy ataki rakietowe i 47 uderzenia powietrzne na cele na Ukrainie - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili też 42 ostrzały artyleryjskie celów na Ukrainie - wynika z komunikatu.



05:30 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o odparciu 20 rosyjskich ataków w rejonie Bachmutu

W niedzielę Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera, której najemnicy stanowią trzon sił walczących o Bachmut, przekonywał, że "z prawnego punktu widzenia" miasto zostało zdobyte, ponieważ Rosjanie mieli zająć siedzibę władz miasta. Doniesieniom tym zaprzeczają Ukraińcy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie podał, że choć ataki Rosjan w Bachmucie nie ustają, to jednak ukraińska armia odpiera tu ataki wroga - we wtorek miała ich odeprzeć 20 na tym odcinku frontu.

05:12 We wtorek Rosjanie ostrzelali trzy miejscowości w obwodzie sumskim

W wyniku ostrzału pogranicza Rosji i Ukrainy w obwodzie sumskim jedna osoba została ranna. Uszkodzone zostały dwa domy i linie wysokiego napięcia - podaje sumska wojskowa administracja obwodowa na swoim kanale w serwisie Telegram.



04:38 W środę z oficjalną wizytą państwową w Polsce przebywać będzie Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

04:35 Zełenski gratuluje Finlandii wstąpienia do NATO

- Rosyjska agresja jasno dowiodła, że tylko kolektywne gwarancje, tylko prewencyjne gwarancje (bezpieczeństwa) mogą być wiarygodne. O tym zawsze mówiliśmy. Mówiliśmy też o szybkości - szybkości podejmowania decyzji w kwestiach bezpieczeństwa. Teraz widzimy, jak szybkie mogą być procedury - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, komentując błyskawiczną akcesję Finlandii do NATO (kraj ten został członkiem Sojuszu po niespełna roku od złożenia formalnego wniosku o przyjęcie do NATO).



04:33 Dowództwo Operacyjne "Południe": Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym uzbrojone w 40 pocisków Kalibr

Rosyjskie zgrupowanie okrętów na Morzu Czarnym powiększyło się do 15, sześć z tych okrętów jest uzbrojonych w pociski Kalibr - poinformowało ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe". Łącznie okręty te (dwa z uzbrojonych w pociski Kalibr okrętów to okręty podwodne), uzbrojone są w 40 pocisków Kalibr, co wskazuje na wysokie ryzyko rosyjskiego ataku rakietowego.



04:29 Rośnie śmiertelność w okupowanym przez Rosjan Mariupolu

Mariupolska Rada Miejska na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że wskaźnik śmiertelności w okupowanym Mariupolu rośnie, o czym świadczy powiększająca się nowa Cmentarza Starokrymskiego, na której wciąż pojawiają się nowe groby. "A obok niej - pozostałości rosyjskich pocisków, które wciąż nie zostały rozbrojone i usunięte" - czytamy we wpisie.



04:27 W środę odbędzie się posiedzenie rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa ws. okupowanych części Ukrainy

Posiedzeniu będzie przewodniczył, za pośrednictwem wideołącza, Władimir Putin. Posiedzenie ma dotyczyć kwestii bezpieczeństwa w okupowanych i nielegalnie anektowanych przez Rosję częściach obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego - poinformował Kreml.



04:24 Putin przyjmie w środę listy uwierzytelniające od 17 nowych ambasadorów

Wśród nowych ambasadorów, którzy w środę formalnie zaczną misję dyplomatyczną w Rosji, jest nowa ambasador USA, Lynne Tracy oraz ambasador UE, Roland Galharague.



04:19 Dziś spotkanie Putin-Łukaszenko w Moskwie

O sprawach międzynarodowych i kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa Rosji i Białorusi, mają w środę po południu rozmawiać w Moskwie Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenko. Łukaszenko składa dwudniową wizytę w Moskwie, w związku z posiedzeniem Rady Najwyższej Związku Białorusi i Rosji. Posiedzenie tej Rady - organu kierowniczego Związku - odbędzie się 6 kwietnia. 5 kwietnia Putin i Łukaszenko mają rozmawiać o "kwestiach, które nie są przedmiotem dyskusji na Radzie Najwyższej". Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, nie wykluczył, że jednym z tematów rozmów będzie propozycja natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie, przedstawiona przez Łukaszenkę. Propozycja ta przewiduje, że rosyjskie wojska stacjonujące obecnie w okupowanych częściach Ukrainy, nie opuszczą jej terytorium. Rozmowa może też dotyczyć kwestii rozmieszczenia taktycznej broni atomowej na Białorusi, co zapowiedział wcześniej Putin.

